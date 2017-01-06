Futbolcular, "Dinler Bahçesi"nde cuma namazı kıldı

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ANTALYA (AA) - Devre arası kampı için Antalya'da bulunan futbolcular, cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

Futbolcular, cuma namazını kılmak için Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu "Dinler Bahçesi"ni tercih etti.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımın antrenörü Ayhan Akman ve futbolcular Lionel Carole, Sabri Sarıoğlu da cuma namazı için buraya geldi.

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Adanaspor'un yanı sıra alt liglerden de birçok takımın yöneticisi ve futbolcuları da aynı yerde cuma namazını kıldı.



