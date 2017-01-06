Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretildiği iddia edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma asayiş timleri, Armağan köyünde bir binanın bodrumundaki Y.K'ye ait atölyede arama yaptı.

Ekipler, silah imalathanesi olarak kullanılan atölyede, üç eksenli bilgisayarlı CNC makinesi ve buna ait hard disk, silah imalatında kullanılan yaklaşık 3 ton hammadde, fazlaca araç ve alet ele geçirildi.

Evin etrafında ise dedektör ve uyuşturucu köpeği ile arama gerçekleştirildi.

Olayla ilgili Y.K. gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.