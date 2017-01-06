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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Hz. İsa'nın vaftiz günü

06 Ocak 2017 Cuma, 15:20
Hz. İsa'nın vaftiz günü

EDİRNE (AA) - Hz İsa'nın vaftiz günü Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde kutlandı.

Sveti Georgi Kilisesi'nde düzenlenen ayini rahip Aleksandır Çıkırık yönetti.

İncil okunmasının ardından ayine katılanlar, mum yakarak dua etti.

Çıkırık, ayinin ardından yaptığı açıklamada, vaftiz suyunu sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi için dağıttıklarını söyledi.

Tüm yılı sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçirmeyi dilediklerini belirten Çıkırık, "Hz. İsa'nın vaftiz edildiği günün anısına bugünü kutluyoruz. Diğer ülkelerde nehirlerde veya denizlerde suya haç atılarak kutlandığı da oluyor. Allah kabul etsin. Tüm insanlığa barış getirsin. Huzurlu, barış içinde günler geçirmemiz dileğiyle" diye konuştu.

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