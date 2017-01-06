Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 25 doktor hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen doktorlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu doktorlar Dinçer D, Hakan K, Seyithan A, Turgay Ö. ve Yusuf Ç. ile tutuksuz Adil T, Ahmet D, Ahmet E, Ahmet Y, Ali G, Alpay K, Bünyamin B, Derya Adnan A, Gökhan Ö, İlhan B, İsmail Sefa İ, Mehmet Ö, Mehmet Ali Ö, Melikşah E, Mustafa Fazıl Y, Necat A, Sinan K, Uğur G, Yahya A. ve Yasin T. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, dernekler kanununa muhalefet, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve kabul edilen iddianamede, bazı sanık doktorların 15, bazılarının ise 22 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

Toplam 72 sayfalık iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi ve hiyerarşisiyle ilgili bilgi notu raporuna yer verildi.

Bazı sanık doktorların SODES projesi kapsamında yaptıkları usulsüzlüklere de değinilen iddianamede, Adana Valiliği SODES projesi inceleme komisyonu raporu dava dosyasına konuldu.

Gizli tanıkların ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, bazı sanık doktorların yurt dışına çıktıkları ve "ByLock" programını kullandıklarına yer verildi.

