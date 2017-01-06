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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa değişikliği teklifine "evet" oyu kullanacakları "ihanet"le suçlamasına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli'ye 'ihanet ediyorsun' mu demek istedi? Neye ihanet ediyor, Sayın Bahçeli? O halde biz de ihanet ediyoruz, Sayın Bahçeli ile beraber iki parti olarak bu değişikliği yaptık, fevkalade çirkin, fevkalade yakışıksız bir ifadedir. Ana muhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak, halkın kararına gitmek 'ihanet' diye nitelendirilemez." dedi.

Başbakan Yıldırım, cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Eğer TBMM'de bu anayasaya 'evet' oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kanunlarına ihanet ediyorlardır." sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yani Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli'ye 'ihanet ediyorsun' mu demek istedi? Neye ihanet ediyor Sayın Bahçeli? O halde biz de ihanet ediyoruz. Çünkü Sayın Bahçeli ile beraber, iki parti olarak bu değişikliği yaptık. Fevkalade çirkin, fevkalade yakışıksız bir ifadededir. Ana muhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak, halkın kararına gitmek 'ihanet' diye nitelendirilemez. Ancak ihaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek lazım. İhaneti kimin yaptığını görmek için seçilmiş hükümetleri çeşitli ayak oyunlarıyla devirmeye çalışan, eski alışkanlıkları tekrar eden odaklara gitmek lazım.

Onun ötesinde biz, gayet iyi niyetle ülkemizde 'istikrar sürsün, büyüme devam etsin' diye bir anayasa değişikliği getiriyoruz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber. Bu değişikliğin özü şudur; hükümet sistemi başbakanlıktan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüştürülüyor ve yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından, Meclisin de yine eş zamanlı olarak vatandaş tarafından seçilmesini esas alıyor. Bunun neresi ihanet? Onu bana birisi izah etsin. Vatandaş, kimin ihanet ettiğinin, kimin hizmet ettiğinin günü geldiğinde kararını verir."

- "Dedikoduyla amel olmaz"

Başbakan Yıldırım, "MHP'de bazı isimler 'hayır' oyu vereceğini açıkladı, istifalar da var. Sizin AK Parti içinden de firelerin yaşanacağına dair bir endişeniz var mı?" sorusu üzerine, "Dedikoduyla amel olmaz. Bizim abdestimiz tam namazımızdan da şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. 316 imzanın anlamı, 'Biz 316 AK Parti milletvekili olarak bu getirdiğimiz değişikliğin arkasındayız, evet oyunu vereceğiz.' demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular, laflar tamamen değersizdir, hiçbir anlam ifade etmez." ifadelerini kullandı.

- Irak ziyareti

"Irak yönetiminden, PKK'nın Sincar'dan çekileceğine yönelik açıklama yapıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Başika konusunda nasıl anlaştınız, nasıl bir formül üzerinde duruyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"Irak ile son iki buçuk senedir maalesef ilişkilerimiz pek istediğimiz düzeyde gelişmedi. Bunun sebebi, bölgede yaşanan istikrarsızlık, kargaşa diye düşünüyoruz. 'Dostlukları artırma, düşmanlıkları azaltma' politikamızın gereği olarak birer birer komşularımızla ilişkilerimizi tekrar yoluna koyuyoruz ve geliştiriyoruz. Bu bağlamda Irak ziyaretimiz de esas itibariyle Türkiye ve Irak arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini daha da pekiştirmek. Ekonomik konularda önceki yıllardan kaynaklı kayıpları telafi etmek, iş birliğini daha da artırmak, karşılıklı yatırımlar, ticareti geliştirmek ve her iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasında yıllardan beri ülkemizin, milletimizin başını ağrıtan PKK terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'ye saldırılarının önüne geçme konularını görüşeceğiz. DEAŞ ile mücadeleyi konuşacağız."

Yıldırım, Başika'da bulunan Türk askerlerinin, Türkiye'nin oradaki varlığının asla Irak'ın egemenliğine yönelik bir durum olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Askerimiz, bölgede bulunan koalisyon güçleriyle beraber Musul başta olmak üzere, değişik bölgelerdeki DEAŞ ile mücadele için orada Irak birliklerine, Irak'taki milislere eğitim vermektedir, terörle mücadelede destek vermektedir. Bu konuları da yine bu ziyarette konuşacağız. Ama asıl itibariyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için bakanlar karşılıklı konuşacaklar, yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek, karşılıklı yatırım ve ticaretin artması konusuna öncelik verilecek. Yani anlaştığımız, birlikteliğimizin olduğu konuları daha fazla ön plana çıkarmak, ayrılıkları görüşmek, konuşmak suretiyle iyi komşuluk ilişkileriyle çözmek. Çünkü Irak, Suriye, Rusya, İran bizim komşularımız. Komşularımızla iyi geçinmemiz bizim geleneksel anlayışımıza da çok uygun bir şey. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' Bu esasla, hareketle barışın, kardeşliğin sağlanması sadece Türkiye'nin ilerlemesi, refahı için değil aynı zamanda bölge ülkelerindeki karışıklıkların sona ermesi, terörün verdiği zararların ortadan kaldırılmasına büyük fayda sağlayacak."

- "Nerden aklına gelmiş giderayak?"

Yıldırım, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, suikasta uğrayan eski başbakanlardan Nihat Erim'in fotoğrafı paylaşıldı. Bir mesaj mı, fotoğrafla ne demeye çalışıldı bilginiz var mı?" sorusuna, "Duydum, nereden aklına gelmiş giderayak sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kuramadım da hangi mesajı verdiğine ilişkin." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, "paylaşımın altında bir mesaj olmadığı"na ilişkin açıklama yapıldığını söylemesi üzerine Yıldırım, "Yoksa o zaman zevzeklik yapmış." ifadesini kullandı.