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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yıldırım:

06 Ocak 2017 Cuma, 15:26

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa değişikliği teklifine "evet" oyu kullanacakları "ihanet"le suçlamasına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli'ye 'ihanet ediyorsun' mu demek istedi? Neye ihanet ediyor, Sayın Bahçeli? O halde biz de ihanet ediyoruz, Sayın Bahçeli ile beraber iki parti olarak bu değişikliği yaptık, fevkalade çirkin, fevkalade yakışıksız bir ifadedir. Ana muhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak, halkın kararına gitmek 'ihanet' diye nitelendirilemez." dedi.

Başbakan Yıldırım, cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Eğer TBMM'de bu anayasaya 'evet' oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kanunlarına ihanet ediyorlardır." sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yani Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli'ye 'ihanet ediyorsun' mu demek istedi? Neye ihanet ediyor Sayın Bahçeli? O halde biz de ihanet ediyoruz. Çünkü Sayın Bahçeli ile beraber, iki parti olarak bu değişikliği yaptık. Fevkalade çirkin, fevkalade yakışıksız bir ifadededir. Ana muhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak, halkın kararına gitmek 'ihanet' diye nitelendirilemez. Ancak ihaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek lazım. İhaneti kimin yaptığını görmek için seçilmiş hükümetleri çeşitli ayak oyunlarıyla devirmeye çalışan, eski alışkanlıkları tekrar eden odaklara gitmek lazım.

Onun ötesinde biz, gayet iyi niyetle ülkemizde 'istikrar sürsün, büyüme devam etsin' diye bir anayasa değişikliği getiriyoruz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber. Bu değişikliğin özü şudur; hükümet sistemi başbakanlıktan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüştürülüyor ve yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından, Meclisin de yine eş zamanlı olarak vatandaş tarafından seçilmesini esas alıyor. Bunun neresi ihanet? Onu bana birisi izah etsin. Vatandaş, kimin ihanet ettiğinin, kimin hizmet ettiğinin günü geldiğinde kararını verir."

- "Dedikoduyla amel olmaz"

Başbakan Yıldırım, "MHP'de bazı isimler 'hayır' oyu vereceğini açıkladı, istifalar da var. Sizin AK Parti içinden de firelerin yaşanacağına dair bir endişeniz var mı?" sorusu üzerine, "Dedikoduyla amel olmaz. Bizim abdestimiz tam namazımızdan da şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. 316 imzanın anlamı, 'Biz 316 AK Parti milletvekili olarak bu getirdiğimiz değişikliğin arkasındayız, evet oyunu vereceğiz.' demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular, laflar tamamen değersizdir, hiçbir anlam ifade etmez." ifadelerini kullandı.

- Irak ziyareti

"Irak yönetiminden, PKK'nın Sincar'dan çekileceğine yönelik açıklama yapıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Başika konusunda nasıl anlaştınız, nasıl bir formül üzerinde duruyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"Irak ile son iki buçuk senedir maalesef ilişkilerimiz pek istediğimiz düzeyde gelişmedi. Bunun sebebi, bölgede yaşanan istikrarsızlık, kargaşa diye düşünüyoruz. 'Dostlukları artırma, düşmanlıkları azaltma' politikamızın gereği olarak birer birer komşularımızla ilişkilerimizi tekrar yoluna koyuyoruz ve geliştiriyoruz. Bu bağlamda Irak ziyaretimiz de esas itibariyle Türkiye ve Irak arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini daha da pekiştirmek. Ekonomik konularda önceki yıllardan kaynaklı kayıpları telafi etmek, iş birliğini daha da artırmak, karşılıklı yatırımlar, ticareti geliştirmek ve her iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasında yıllardan beri ülkemizin, milletimizin başını ağrıtan PKK terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'ye saldırılarının önüne geçme konularını görüşeceğiz. DEAŞ ile mücadeleyi konuşacağız."

Yıldırım, Başika'da bulunan Türk askerlerinin, Türkiye'nin oradaki varlığının asla Irak'ın egemenliğine yönelik bir durum olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Askerimiz, bölgede bulunan koalisyon güçleriyle beraber Musul başta olmak üzere, değişik bölgelerdeki DEAŞ ile mücadele için orada Irak birliklerine, Irak'taki milislere eğitim vermektedir, terörle mücadelede destek vermektedir. Bu konuları da yine bu ziyarette konuşacağız. Ama asıl itibariyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için bakanlar karşılıklı konuşacaklar, yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek, karşılıklı yatırım ve ticaretin artması konusuna öncelik verilecek. Yani anlaştığımız, birlikteliğimizin olduğu konuları daha fazla ön plana çıkarmak, ayrılıkları görüşmek, konuşmak suretiyle iyi komşuluk ilişkileriyle çözmek. Çünkü Irak, Suriye, Rusya, İran bizim komşularımız. Komşularımızla iyi geçinmemiz bizim geleneksel anlayışımıza da çok uygun bir şey. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' Bu esasla, hareketle barışın, kardeşliğin sağlanması sadece Türkiye'nin ilerlemesi, refahı için değil aynı zamanda bölge ülkelerindeki karışıklıkların sona ermesi, terörün verdiği zararların ortadan kaldırılmasına büyük fayda sağlayacak."

- "Nerden aklına gelmiş giderayak?"

Yıldırım, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, suikasta uğrayan eski başbakanlardan Nihat Erim'in fotoğrafı paylaşıldı. Bir mesaj mı, fotoğrafla ne demeye çalışıldı bilginiz var mı?" sorusuna, "Duydum, nereden aklına gelmiş giderayak sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kuramadım da hangi mesajı verdiğine ilişkin." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, "paylaşımın altında bir mesaj olmadığı"na ilişkin açıklama yapıldığını söylemesi üzerine Yıldırım, "Yoksa o zaman zevzeklik yapmış." ifadesini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ALTINDA DOĞDUĞUMUZ BU AY YILDIZLI BAYRAĞIN DİBİNDE ÖLMEK BİZİM İÇİN ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR. ONUN İÇİN DİYORUZ Kİ BU ÜLKEYİ, BU MİLLETİ TERÖRLE, EKONOMİYLE, FİTNE FESATLA YIKMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye'yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar, sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz, DEAŞ orada. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek bir unsurdu, niye mücadele etmiyorsunuz? Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da Münbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE'Yİ GÜÇ DURUMA DÜŞÜRMEK İÇİN MUSUL OPERASYONUNU BAŞLATTILAR, SONRA YAVAŞLATTILAR, RAKKA OPERASYONUNU ERTELEDİLER. NİYE ERTELİYORSUNUZ, DEAŞ ORADA. HANİ DEAŞ SİZLER İÇİN MÜCADELE EDİLECEK BİR UNSURDU, NİYE MÜCADELE ETMİYORSUNUZ? HALBUKİ PLAN TÜM BU OPERASYONLARIN BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİYDİ. BAKTILAR Kİ TÜRKİYE SONUÇ ALMAYA YAKLAŞTI, HEMEN PLANLARI DEĞİŞTİRDİLER. BİZİM İÇİN ARTIK OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR. EL BAB'I DA MÜNBİÇ'İ DE DİĞER BÖLGELERİ DE TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEMEDEN DURMAYACAĞIZ."
8 yıldır havaalanında yaşıyor
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8 YILDIR HAVAALANINDA YAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti, Türkiye'nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülüverdi. Daha düne kadar bize 'Niye bu örgütle mücadele etmiyorsun' diyenler, bugün karşımıza dikilip ne diyorlar biliyor musunuz? 'Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalın.' Yok öyle şey, bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SURİYE'Yİ DEAŞ BAHANESİYLE HER GÜN BOMBALAYIP YOK EDENLERİN GERÇEK NİYETİ, TÜRKİYE'NİN SAHAYA GİRİP BU ÖRGÜTÜ SÜPÜRMEYE BAŞLAMASIYLA ORTAYA DÖKÜLÜVERDİ. DAHA DÜNE KADAR BİZE 'NİYE BU ÖRGÜTLE MÜCADELE ETMİYORSUN' DİYENLER, BUGÜN KARŞIMIZA DİKİLİP NE DİYORLAR BİLİYOR MUSUNUZ? 'DAHA FAZLA İLERİ GİTMEYİN, 20 KİLOMETREDE KALIN.' YOK ÖYLE ŞEY, BU İŞİ TEMİZLEYENE KADAR YOLA DEVAM EDECEĞİZ."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil'de, aynı şekilde Güneydoğu'da nerede PKK varmış, PYD varmış kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Benim vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecekler.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "HER ŞEHİDİN ONLARA BEDELİ ÇOK AĞIR OLUYOR. ARTIK GELİP DE SURİYE'DEN BU TOPRAKLARI KUŞATAMAYACAKSIN. KANDİL'DE, AYNI ŞEKİLDE GÜNEYDOĞU'DA NEREDE PKK VARMIŞ, PYD VARMIŞ KİM OLURSA OLSUN, BU ÜLKEDE TERÖR ESTİRENLER BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER. BENİM VATANDAŞIMIN HUZURUNU KAÇIRANLAR BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı bir yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN BIRAKTIĞI YERDEN DEAŞ, ONUN BIRAKTIĞI YERDEN FETÖ, ONUN BIRAKTIĞI BİR YERDEN BİR BAŞKA ÖRGÜT BU İHANET NÖBETİNİ DEVRALIYOR. ARTIK ŞU GERÇEĞİ HİÇ KİMSE İNKAR EDEMEZ; BU ÖRGÜTLERİ BİRİLERİ ÖZELLİKLE BESLEYİP, SİLAHLANDIRIP, GÜÇLENDİRİP, YÖNLENDİRİP TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE SALIYORLAR. YİĞİTÇE ORTAYA ÇIKIP BİZİMLE MÜCADELE EDEMEYENLER, TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KENDİLERİNCE BİZİ YOLA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR. NE DİYORUZ; MERT DAYANIR NAMERT KAÇAR. BİZ MİLLET OLARAK TARİHİMİZİN HİÇBİR DÖNEMİNDE KAÇMADIK."

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