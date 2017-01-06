Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na doğru

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ORDU (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık, Ordu'da 14-15 Ocak tarihlerinde yapılacak Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyon için çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şampiyonaya yaklaşık 300 sporcunun katılacağını söyledi.

Olimpiyatlarda madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş'ın da şampiyonaya katılacağını aktaran Varlık, "Bu organizasyon sonrası ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecek sporcularımız belirlenecek. Bu şampiyona bir nevi milli takımımızın yeniden şekillenmesine de öncülük etmiş olacak. Ayrıca, şampiyonanın Ordumuzda yapılacak olması da gerçekten çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

İki gün sürecek şampiyonanın çok zevkli ve çekişmeli geçmesini beklediklerini vurgulayan Varlık, "Ordulular iki gün boyunca güreşe doyacak. Tüm Orduluları 14-15 Ocak tarihlerinde Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacak dev organizasyona bekliyoruz. Olimpiyatlarda gururumuz olan Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş'ı maçlarında yalnız bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Adem Varlık, şampiyonanın ikinci günü 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara'nın, 190 kiloluk bir sumo güreşçisiyle gösteri maçı yapacağı bilgisini de vererek, "Bu da bir ilk olacak. Gösterici maçını biz de heyecanla bekliyoruz. Tüm güreşseverlerin bu maçı kaçırmamasını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.