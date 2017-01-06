Orta Karadeniz soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

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SAMSUN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz Bölgesi'nin yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Batıdan itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların zamanla kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde 300 metreden itibaren kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların özellikle 8 Ocak Pazar günü yer yer yoğun olacağı ve ulaşımı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının da yarın öğle saatlerinden sonra ani düşüşle mevsim normallerinin 4-9 derece altında kalması öngörülüyor.

Güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esecek rüzgarın yağışla yönünü değiştirerek kuzeybatıdan (karayel) saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Denizlerde ise 8 Ocak Pazar günü ilk saatlere kadar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don, ulaşımda aksama, sağlık sorunlarına ve kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.