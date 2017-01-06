Filipinler Devlet Başkanı Duterte Rus savaş gemilerini ziyaret etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Manila Limanı'nındaki Rus savaş gemilerini gezdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Duterte iyi niyet ziyareti çerçevesinde Filipinler'in başkenti Manila'daki limanda bulunan Rus savaş gemilerine resmi bir gezi düzenledi.

Duterte, ziyaret kapsamında Rusya'nın Filipinler Büyükelçisi önderliğindeki heyetle ve savaş gemilerinin komutanıyla bir araya geldi.

Devlet Başkanı Duterte, geminin ziyaretçi defterine, "Çok Yaşayın! Daha sık gelebilmenizi gönülden diliyorum." ifadelerini yazdı.

Başkent Manila'da dün gazetecilere açıklamalarda bulunan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Devlet Başkanı Duterte'nin Rusya ile askeri iş birliğine hazır olduğunu ve bu iyi niyet ziyaretinin dostluklarını pekiştireceğini dile getirmişti.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, 7 Ekim'de Güney Çin Denizi'nde ortak devriye ve deniz tatbikatı yapmaya hazırlanan ABD ordusuna, bu planlarını askıya almasını söylemişti. Direnişçilere karşı insansız hava aracı kullanma faaliyetine katılan 107 ABD askerinden ülkenin güneyinden ayrılmalarının isteneceğini belirten Lorenzana, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de her yıl ABD ile ortaklaşa yürütülen 28 askeri tatbikatın durdurulması talimatını verdiğini ifade etmişti. ABD güvenlik politikasına karşı tutum takınırken, Çin ve Rusya ile iletişime geçildiğini kaydeden Lorenzana, Duterte'nin kendisinden, savunma ekipmanları konusunda görüşmeler yapmak üzere Pekin ve Moskova'yı ziyaret etmesini istediğini dile getirmişti.