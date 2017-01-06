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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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İzmir'deki terör saldırısı

06 Ocak 2017 Cuma, 15:37

ANTALYA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Dünkü saldırıda kahraman polisimizin gösterdiği kararlılık ve mücadele aslında bize Ömer Halisdemir'i hatırlatıyor. Ömer Halisdemir'in gösterdiği kahramanlık neyse dünkü polisimizin gösterdiği kahramanlık da aynı." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Bakan Özlü, Vali Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile tarihi Yivli Minare Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Özlü, şeref defterini imzaladı, Başkan Türel'e yeni hizmet binasında güzel işler yapılmasını temenni etti.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, Antalya için konuştukları projeleri gözden geçirme imkanı bulduklarını, organize sanayi bölgelerini ve Teknopark'ı değerlendirdiklerini söyledi.

Bir gazetecinin, İzmir'deki terör saldırısını anımsatması üzerine Özlü, "Dünkü saldırıda kahraman polisimizin gösterdiği kararlılık ve mücadele aslında bize Ömer Halisdemir'i hatırlatıyor. Ömer Halisdemir'in gösterdiği kahramanlık neyse dünkü polisimizin gösterdiği kahramanlık da aynı şekilde. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize." diye konuştu.

Terörün uluslararası bir konu olduğuna dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"Terör yerel bir konu değil, sadece Türkiye'nin bir problemi değil. Bu tip bombalar Paris'te, Brüksel'de patlıyor, dünyanın muhtelif yerlerinde bu saldırılar oluyor. Uluslararası camia, bütün milletler ortak bir kararlılık içerisinde bu sorunu çözmeye eğilmedikleri sürece bu sorunun çözümü çok kolay değil. Hani 'bazı terör örgütlerini destekleyip, bazılarına karşı çıkmak', bu tip yaklaşımlarla bu konu çözülmez. Bu konunun çözümü bütün devletlerin, milletlerin bir araya gelmesi, terörizmi ortak düşman ilan etmesi, terörü insanlığın düşmanı ilan etmesi ve buna da uygun şekilde davranmasıyla olabilir."

- "Türkiye hem içeride hem dışarıda uğraşıyor"

Bakan Özlü, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda terörle mücadele ettiğini, geçen sene güney illerinde gösterdikleri kararlılığı aynı şekilde bugün Suriye'de gösterdiklerini aktararak, "Bakın bir sürü hadiseler oldu. Hendekler kazıldı, tuzaklar döşendi, bombalar yerleştirildi üstesinden geldik. Biraz canımız yandı. Aynı kararlılıkla Türkiye dışında Türkiye'ye tehdit oluşturan bölgelerde de bu kararlığı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güvenliğinin sınırlarının dışında başladığına işaret eden Özlü, Gaziantep'in güvenliğinin Halep'te, Edirne'nin güvenliğinin Balkanlar'da, Kars'ın güvenliğinin Kafkaslar'da başladığını belirtti.

Özlü, terörün uluslararası bir problem, bütün dünyanın ortak sorunu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu ortak sorunu el birliğiyle çözebiliriz. Bu sadece Türkiye'nin tek başına üstesinden gelebileceği kadar küçük bir sorun değil. Zaten Türkiye içindeki terör hadiselerinde de yurtiçindeki terör örgütleri, onların uzantıları yurtdışından destek görmeseler bu kadar uzun süre hayatta kalamazlar, kendilerini idame ettiremezler. Destek görüyorlar, destek alıyorlar. Türkiye bunda kararlı, gerçekten geçen yıldan beri ciddi bir mücadele veriyoruz. Bakın hendekler, tuzaklar, bombaların üstesinden geldiysek bunun da üstesinden geleceğiz."

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