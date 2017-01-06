Kanal Edirne'nin yüzde 65'i tamamlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'yi su taşkınlardan korumak için yapımı süren Kanal Edirne olarak da bilinen "Karaağaç Tahliye Kanalı Projesi" yüzde 65 oranında tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan’dan doğan Yunanistan’ı geçerek Edirne’den Türkiye’ye giriş yapan Meriç Nehri’nin taşkın riski oluşturan bir ırmak olduğunu anımsattı.

Taşkın halinde Türkiye’nin Yunanistan açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na bağlantının kesildiğini, Karaağaç Mahallesi'nde tarım alanları ve meskenlerin su altında kaldığını belirten Acu, taşkın önleme amacıyla DSİ tarafından gerçekleştirilen Karaağaç Tahliye Kanalı Projesi’nin (Kanal Edirne) inşasına 2015'te başlandığını hatırlattı.

Bugüne kadar 7 bin 800 metrelik kanalın 5 bin 300 metresinin kazı çalışmasının yapıldığını ifade eden Genel Müdür Acu, şunları aktardı:

"Tahliye kanalı vasıtasıyla 773 netreküp/saniye debisinde su aktarılabilecektir. İşin yüzde 65’i tamamlandı. Günümüz itibariyle de DSİ makine parkına ait 30 iş makinasıyla kazı çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Kanal üzerine yaya ve araç geçişleri için 5 adet köprü inşa edilecek olup hali hazırda 4 tanesi bitirilmiş ve 1 tanesinin de yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir. İşteki fiziki gerçekleşme kanal kazısında yüzde 65 olup, sedde imalatı çalışmalarına 2017 yılı içerisinde başlanılacaktır. ‘’

Kanal Edirne Projesi ile suyun yatağında akacağını belirten Acu, şunları kaydetti:

"Su kendisine yol bulmak için her yere saldırır. Proje ile bu saldırma işi artık bir düzen içerisinde akmış olacak. Kanal Edirne projesi tamamlandığında etrafındaki rekreasyon alanları da yapıldığında Edirnelilere çok güzel bir dinlenme, eğlenme yeri sunulmuş olacaktır."