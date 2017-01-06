Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altında doğduğumuz bu ay yıldızlı bayrağın dibinde ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Onun için diyoruz ki bu ülkeyi, bu milleti terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altında doğduğumuz bu ay yıldızlı bayrağın dibinde ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. ...