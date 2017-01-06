Muş'ta "teröre lanet" yürüyüşü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, terör saldırılarını lanetledi.

Bulanık Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Polise uzanan eller kırılsın" sloganları atarak, son günlerde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Suat İshakoğlu Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar daha sonra şehitler için dua etti.

- "Terör örgütlerini lanetliyoruz"

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, yaptığı açıklamada, tüm terör örgütlerinin aynı olduğunu söyledi.

Terör örgütlerinin ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığını anlatan Uzan, şöyle dedi:

"Ülkemizde huzur ve esenlik ortamını bozmaya çalıştıklarını görüyoruz. Biz tüm terör örgütlerini lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. İzmir ve İstanbul'da yapılan terör olayları gerçekten içimizi yürekten dağlıyor. İnşallah bunların tekrar edilmemesi adına Bulanık'ta bir farkındalık oluşuyor. Bundan da büyük mutluluk duydum."