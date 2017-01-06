Trabzon'daki FETÖ/PDY davası

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan cami imamı hakim karşısına çıktı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Ş.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Ş.A, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi.

Sanık Ş.A, Karadeniz Teknik Üniversitesi kimya bölümünü okurken girdiği imamlık sınavını kazanarak, 8 yıldır Trabzon'da bir köyde cami imamı olarak görev yaptığını belirtti.

Adına kayıtlı telefon hattını 2 yıldır kullandığını kaydeden Ş.A, kendisiyle ByLock üzerinden görüştüğünü iddia eden tanık Ü.Ç'yi üniversiteden tanıdığını ve bu programı hiçbir şekilde indirip kullanmadığını öne sürdü.

Tanıkla en son 3-4 yıl önce telefonla görüşmüş olabileceğini aktaran Ş.A, daha sonra neden irtibatlarının koptuğunu hatırlamadığını dile getirdi.

Sanık Ş.A, iddianamede adı geçen, görev yaptığı köy sakinlerinden tanık T.T'nin kendisine yönelik suçlamalarını da kabul etmedi.

FETÖ/PDY ile ilgisinin bulunmadığını savunan Ş.A, mahkeme başkanının Bank Asyada hesabı olup olmadığı yönündeki sorusuna, faizsiz bankacılık hizmeti vermesi dolayısıyla burayı tercih ettiğini ileri sürdü. Ş.A, ayrıca bu bankadaki hesabının kapalı olup olmadığını hatırlamadığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısının beyanının ardından mahkeme, sanığın tutukluluk hallinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık Ş.A, FETÖ'ye üye olmak ve ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.





