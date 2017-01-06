Atıl kayak merkezine dikkat çekmek için leğenlerle kaydılar

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde atıl durumdaki Eren Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine giden bir grup vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, merkeze dikkat çekmek için leğen ve naylon çuvallarla kaydı.

Seki Mahallesi'nde bulunan Eren Dağı'na araçlarla gitmeye çalışan bir grup, yolların kapalı olması nedeniyle zirveye ulaşamadı. Araçlarından inen grup, bir süre yürüdükten sonra yanlarında getirdikleri leğen ve naylon çuvallarla kaydı. Temel Arap Oyun ekibi de kar üzerinde üç telli bağlama çaldı, bazı vatandaşlar müziğe eşlik ederek oynadı.

Grupta bulunan Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezinin atıl durumda olmasından üzüntü duyduklarını söyledi.

Muğla'da başka kayak merkezi olmadığını ifade eden Sağır, "Aslında biz bize yeteriz. Dışarıdan turist gelmese bile yerli turistle de bizim kayak merkezimiz çok güzel işler. Turizm tesis alanı ilan edilmiş yerin, bu şekilde kalmaması lazım. İç turizme en azından burayı açmamız lazım. Bir şekilde ekonominin canlanması, bu tip tesislerin işler hale olmasına bağlı." dedi.

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven ise unutulan ve atıl kalan tesisin tekrar hayata geçmesini istediklerini dile getirdi.

Eren Dağı ile Fethiye ilçesinin ve denizin yaklaşık bir saat mesafede olduğunu anlatan Güven, "Merkez, Uludağ, Ilgaz, Kartal gibi neden olmasın? Belki unutulmuş, belki tozlu raflarda kalmış evrakları tekrar karıştırıp burayı hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Turizmci Ersin Gür ise Eren Dağı'nda birçok kayak merkezinden daha çok kar olduğunu, tesisin yeniden canlandırılmasını istediklerini kaydetti.

Seydikemer ilçesinin Seki Mahallesi'nde bulunan 10 bin 40 hektarlık geniş bir alanda yer alan kayak merkezinde, 800, bin ve bin 500 metre uzunluğunda üç kayak pisti bulunuyor.