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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da Toplu Açılış Töreni

06 Ocak 2017 Cuma, 16:04

ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Müslümanız. Müslümanın karşılığı teslim olandır, haine teslim olan değil, memleketini başkasına pazarlayana teslim olan değil, Allah'a teslim olanız." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rabia Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, meydandaki halkın elindeki Türk bayraklarıyla Şanlıurfa'dan tüm dünyaya "Bizi bölemezsiniz, biz kardeşiz" diye mesaj verildiğini söyledi.

Açılışların tüm kente hayırlı olmasını dileyen Soylu, şunları kaydetti:

"Biz Müslümanız. Müslümanın karşılığı teslim olandır. Haine teslim olan değil, memleketini başkasına pazarlayana teslim olan değil, Allah'a teslim olanız. Bazen ülkemize karşı girişilen bu hain saldırılarda sıkıntıya düştüğümüzü zannediyorlar. Belki fert ve birey olarak çok üzülüyoruz. Ama kıymetli Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin zor duruma düşmesini isteyenlere karşı sadece kendi iradesini değil her birimizin iradesine, tüm mesai ve dava arkadaşlarının iradesine, milletin iradesine kuvvet ve güç veriyor. Yüzümüzü öne eğmemek, size mahçup olmamak için gücümüzü ve kuvvetimizi sizden ve Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Biz gücümüzü meydanda dalgalandırdığınız ve gelincik tarlasına dönüştürdüğünüz ay yıldızlı bayraktan alıyoruz."

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