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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'dan Haleplilere 6 yardım tırı

06 Ocak 2017 Cuma, 16:10

SAKARYA (AA) - Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Serdivan Belediyesi ile AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığınca toplanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 6 tır Haleplilere gönderildi.

Serdivan Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törende konuşan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, Suriye'de insanlık dramının devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele gibi gerçek manada bir yardım seferberliği başladığını ifade eden Aydın, "Son 5 günde İHH üzerinden 205 tır bölgeye ulaştı. STK'larımız ve yardım kuruluşlarımız gönüllüleriyle birlikte yardım kampanyasına tüm güçleriyle destek veriyorlar. Halkımıza hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir seferberlik dünya tarihinde ilk defa, bizim tarihimizde ise Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı dönemde aynı olmuştur." diye konuştu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da ülkenin her tarafında mazlumlara kapıların ve gönüllerin açıldığını vurguladı.

Alemdar, "Sizin Suriye'de, İdlib'de ve Halep'te ne işiniz var?" diyenlerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim orada kardeşlerimiz var, ecdadımızın hatırası var, bizim orada kadim bir medeniyetimiz var, bizim orada işimiz var. 'Sizin orada ne işiniz var' diyenlere yönelik diyoruz ki 'Sizin orada işiniz yok, aslında sizin bu topraklarda da işiniz yok. Siz bu memlekette emanetçisiniz.' Biz mazlumlara verdiğimiz sözün arkasındayız. Bizim atalarımız bizim medeniyetimiz bize bunu emretti."

Daha sonra yardım malzemelerinin yüklendiği 6 tır dualar eşliğinde Haleplilere gönderildi.

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