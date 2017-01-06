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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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FETÖ'nün iş dünyasına yönelik soruşturma

06 Ocak 2017 Cuma, 16:21

DENİZLİ (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı öne sürülen Denizlili iş adamı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte finansman sağladığı belirlenen Denizlili iş adamı Z.K, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Denizlili iş adamı sorgulanmak üzere uçakla İstanbul'a götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte finansman sağladığı ve örgüt adına himmet topladığı öne sürülen 380 iş adamı hakkında İstanbul merkezli 35 ilde arama kararı çıkartılmıştı.

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