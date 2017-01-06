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Şanlıurfa'da Toplu Açılış Töreni

06 Ocak 2017 Cuma, 16:21

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar." dedi.

Erdoğan, Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, dün İzmir'de terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'a Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa diledi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen silah ve mühimmatların, teröristlerin büyük bir katliam için geldiklerini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın aldığı sıkı güvenlik önlemleri sayesinde teröristler hedeflerine ulaşamadan, kontrol noktasında durdurulmuş ve büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Maalesef Türkiye'nin üzerine salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Maydandaki vatandaşların, "Dik dur eğilme bu millet seninle" şeklindeki sloganlarına Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, sadece Rahman'ın önünde rükuya eğildik, başkasının asla." karşılığını verdi.

- "Bir katili affetmek devletin hakkı değildir"

Törene gelen vatandaşların teröristlere idam talep eden sloganları üzerine Erdoğan, "Bu konuyla ilgili biliyorsunuz her zaman söylüyorum. İdam parlamentoya gelir, parlamentodan geçmesi halinde bana onaya geldiği zaman, ben bunu onaylarım. Çünkü bir katili affetmek devletin hakkı değildir, ben böyle inanıyorum. Ancak maktulün varislerinin hakkıdır, affederse onlar affeder, devlet olarak biz affedemeyiz. Devlet kendisine karşı işlenen suçları af yetkisine sahiptir. Yoksa bu vahşilerin, bu alçakların, bu teröristlerin masum insanları öldürmesi neticesinde onları ağırlamak, onları beslemek gibi bir hakka sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; 'mert dayanır, namert kaçar.' Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet, 'ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyerek 15 Temmuz'da en güçlü silahlarla üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millettir. Böyle bir milletin terör örgütlerine, ciğeri beş para etmez teröristlere boyun eğeceğine sananlara yazıklar olsun. Bunca masumun canını yakanlar, kanını dökenler, şunu unutmayın, yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünüyorlarsa onlara bir kez daha yazıklar olsun."

- "Yaptıkları yanlışı göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır"

Yunus Emre'nin "Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır." dizelerini okuyan Erdoğan, "Bizler kaderin üzerindeki kadere iman etmiş insanlar olarak işte bu anlayışla mücadelemizi yürütüyoruz, yürüteceğiz. Hem kendimiz hem tüm mazlumlar için beklediğimiz o vaktin uzak olmadığına inanıyoruz. Bugün kendi bölgesel ve güncel çıkarları için bizim üzerimize terör örgütlerini salanlar, yarın aynı ateş kendilerini yakmaya başladığında yaptıkları yanlışı göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu musibetlerin üstesinden mutlaka geleceğinden herkesin emin olmasını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dün İzmir'de teröristin üstüne aslanlar gibi atılan ve onu etkisiz hale getirirken kendisi de şehadete koşan polisimizi gördünüz değil mi? Ne diyor şair, 'İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.' Bu ülkede İzmir'deki polisimiz gibi 79 milyon hatta 80 milyon kahraman var. İşte kahramanlar diyarı, işte Rabia Meydanı. Bu ülkede tek başına darbecilere karşı kök söktüren Ömer Halisdemir'ler var, bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var. Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter? Türkiye, tarihin en güçlü devlet-millet bütünleşmesini sağlamış olarak Allah'a hamdolsun yoluna devam ediyor. Hem ülkemizin içinde bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri hem de sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek mutlaka 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053'e de ulaşacağız, 2071'e de ulaşacağız. Ama bunun için ben şimdi buradan sizlere sesleniyorum: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

(Sürecek)

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