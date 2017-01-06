"120 Kahraman Çocuk" Van'da anıldı

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VAN (AA) - 1. Dünya Savaşı sırasında Van'dan Hoy cephesindeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş sırasında donarak şehit düşen "120 Kahraman Çocuk" anıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Soydan Kavşağı'nda toplanan öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrakları taşıyarak Kurtuluş Parkı'ndaki 120 Çocuk Anıtı'na yürüdü.

Vali Taşyapan, burada yaptığı açıklamada, Vanlı 120 çocuğun hatıralarını bir kez daha canlandırmak ve onları yeni nesillere tanıtmak için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşte, 1915'te Vanlı 120 kahraman çocuğun cepheye mühimmat ve erzak götürmek için Ulu Cami'nde kılınan cuma namazı sonrasında halk tarafından şehir merkezinden uğurlanmasını canlandırdıklarını ifade eden Taşyapan, şöyle konuştu:

"Tarihler ibret alındıkça tekerrür etmez. Tabii ki tarihten ibret almamız lazım. Bu tür hadiseler de onları canlı tutmak için mihenk taşıdır. Buradaki anıt, soğukta Hoy cephesine, oradaki insanlara mühimmat götüren çocuklarımız, gençlerimiz anısına dikilmiştir. Onlar bugün tarihin sayfalarında kaldı ama biz onları gelecek kuşaklara canlı bir şekilde taşımalıyız. Vatan için, birlik beraberlik için, bu toprakları sahiplenmek için, düşmana teslim etmemek için gelecek nesillere taşınırsa bir anlamı olur.”

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından 120 genç, etkinliklere katılmak üzere Sarıkamış'a uğurlandı.

Yürüyüşe İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan da katıldı.