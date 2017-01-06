BBP Genel Başkan Yardımcısı Yanar:

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GAZİANTEP (AA) - BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, "Teröristlerle birlikte müzakere yapılmaması gerektiğini, kandan beslenenlerin demokrasiyle terbiye edilemeyeceğini bir kere daha anlamış bulunuyoruz." dedi.

Yanar, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda eli kanlı terör örgütlerinin güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini anımsattı.

Terör saldırılarının acılarının tazeliğini koruduğunu ifade eden Yanar, şöyle devam etti:

"Yurt içerisinde ve dışında birçok şehit verdik. Suriye'deki terör unsurlarına yönelik düzenlenen askeri operasyonlar çerçevesinde askerlerimiz şehit oldu. En son yılbaşı ve İzmir'de meydana gelen terör saldırlarında şehitlerimiz oldu. Teröristlerle birlikte müzakere yapılmaması gerektiğini, kandan beslenenlerin demokrasiyle terbiye edilemeyeceğini bir kere daha anlamış bulunuyoruz. Terörle, ülkemizin birlik ve beraberliğine devletimizin varlığına kasteden teröristlerle mücadeleyi sonuna kadar desteklediğimizi ifade ediyor, bu hususlarda kararlı çalışmalarından dolayı askerlerimiz ve polislerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimize ve devlet yöneticilerimize teşekkür ediyoruz."

- "Kontrolsüz tepkiler oluyor"

Yanar, Türkiye'yi ve güvenlik politikasını yönetenlerin sadece cani terör örgütüyle değil, bunlarla bağlantısı olanlara karşı da mücadele etmesi gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu teröre karşı tüm güvenlik mekanizmalarını hızlı bir şekilde işletmelerini, ellerindeki tüm imkanlarını terör ve bunların siyasi uzantılarına karşı ivedilikle hayata geçirmelerini bekliyoruz. Bu vesileyle son günlerde yaşanan bu şiddet ve terör eylemleri neticesinde şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kinden, kandan beslenen tüm terör unsurlarını, yüce Allah'a havale diyorum. Bu yaşananlarla birlikte yurt içinde kontrolsüz tepkiler oluyor. Bu tepkilerin kasıtlı çevrelerce giderek kargaşa dönüştürülmek istendiği ortadadır. Bunların yapılması terör olaylarını düzenleyenlere katkı sağlamaktan başka bir yararı bulunmamaktadır. Bu oyuna gelinmemesi noktasında tüm milletimizi uyarıyoruz. Şiddet ve terör olayları karşısında BBP ve Alperenler olarak provokasyona müdahil olmayacağımızı, bunlara pirim vermeyeceğimizi, etnik kökeni ne olursa olsun sivil ve mağdur insanlara yönelik saldırılara asla müsaade etmeyeceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz."

Yanar, konuşmasının ardından partililerle sohbet etti.