06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Gaziantepspor, Ramazan Civelek'i kiraladı

06 Ocak 2017 Cuma, 16:29


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki futbolcu Ramazan Civelek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp başkanı Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda bir süredir ilgilendikleri orta saha oyuncusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladıklarını belirten Toprak, "Ramazan ve kulübüyle anlaştık. Ramazan sezon sonuna kadar kiralık olarak Büyükşehir Gaziantepspor'un başarısı için mücadele edecek." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Cemil Alevli Kolejinin uluslararası başarısı
YEREL

CEMİL ALEVLİ KOLEJİNİN ULUSLARARASI BAŞARISI
GAÜN'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden örnek davranış
YEREL

GAÜN'DE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yanar:
YEREL

BBP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YANAR:
Forum Gaziantep Çocuk Kulübünde sürpriz doğum günü
YEREL

FORUM GAZİANTEP ÇOCUK KULÜBÜNDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
GTO'dan mesleki eğitime destek
YEREL

GTO'DAN MESLEKİ EĞİTİME DESTEK
Ak Parti Milletvekili Tayyar ve GAHİB Başkanı Kaplan, Anka'yı ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ TAYYAR VE GAHİB BAŞKANI KAPLAN, ANKA'YI ZİYARET ETTİ
Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU:
Seramik Boyama Atölyesinde kadınlar hünerlerini konuşturacak
YEREL

SERAMİK BOYAMA ATÖLYESİNDE KADINLAR HÜNERLERİNİ KONUŞTURACAK
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
TSK'dan GAÜN'e plaket
YEREL

TSK'DAN GAÜN'E PLAKET
Halıcılar zorluklara inat ihracatı artıracak
YEREL

HALICILAR ZORLUKLARA İNAT İHRACATI ARTIRACAK
TSK Sağlık Komutanı Bilgiç'den Doç. Dr. Gülşen'e plaket
YEREL

TSK SAĞLIK KOMUTANI BİLGİÇ'DEN DOÇ. DR. GÜLŞEN'E PLAKET
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
YEREL

SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU:
Üniversite adayları doğru kariyer planlamasını Rektör Yılmaz'dan dinledi
YEREL

ÜNİVERSİTE ADAYLARI DOĞRU KARİYER PLANLAMASINI REKTÖR YILMAZ'DAN DİNLEDİ
Şehitkamil glutensiz un yardımına devam ediyor
YEREL

ŞEHİTKAMİL GLUTENSİZ UN YARDIMINA DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te &quot;Kutnu ATM Kabinleri&quot; yapılıyor
YEREL

GAZİANTEP'TE "KUTNU ATM KABİNLERİ" YAPILIYOR
Gaziantep'e &quot;Kutnu ATM kabinleri&quot;
YEREL

GAZİANTEP'E "KUTNU ATM KABİNLERİ"

Gaziantepspor, Sefa Yılmaz'ı kiraladı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, SEFA YILMAZ'I KİRALADI
Gaziantep'te FETÖ'ye ilişkin dava
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ'YE İLİŞKİN DAVA
K Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:
YEREL

K PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ NEJAT KOÇER:
Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, ITANDJE İLE YOLLARINI AYIRDI
Sınır ötesindeki askerlere baklava ve Antep fıstığı
YEREL

SINIR ÖTESİNDEKİ ASKERLERE BAKLAVA VE ANTEP FISTIĞI
GAİB'de ambalaj tasarım yarışması ödül töreni
YEREL

GAİB'DE AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ