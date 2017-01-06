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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri'den Halep'e 87 tır yardım

06 Ocak 2017 Cuma, 16:30
Kayseri'den Halep'e 87 tır yardım

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bugün PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a para verenler, silah verenler lazım olduğu gün bunları kullanırlar. İşleri bitince de affedersiniz tuvalet kağıdı gibi atarlar. Sizlerin duasıyla bunları aşacağız." dedi.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Müftülüğünün önderlik ettiği "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyası kapsamında Kayserili hayırseverler ve iş adamlarından toplanan yardımları taşıyan 87 tır törenle uğurlandı.

Kadir Has Stadyumu yanındaki uğurlama töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, helal para kazanan insanların paralarını helal işlerde harcadıklarını, haram paranın ise kötü yerlerde kullanıldığını belirtti.

Türkiye'nin dünyanın her yerindeki mazlumlara el uzatmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Vermek bizim kültürümüz. Yüce Kitapta o kadar çok yerde geçiyor ki. 'Bir iyiliğe vesile olan insan o iyilik devam ettikçe kıyamete kadar ondan nasibini alır' diye biliyoruz. Bu iyiliği biz ülke olarak işliyoruz. Değerli Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümet olarak işliyoruz. Dünyanın bir yerinde eğer kanayan bir yara varsa içimiz sızlıyor, ne yapabiliriz diye düşünüyor ve oraya elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Başka İslam ülkeleri bir şey yapmayabilirler, keyiflerini sürebilirler, uçakla Avrupa'ya gidip, oralarda sefahat içinde gezebilirler. Biz bilmeyiz onları, onlar bizim örneğimiz değil, onlardan alacak bir şeyimiz yok zaten. Biz Hazreti Peygamberi rehber edindik, onun ümmetiyiz. Bu Gazze olabilir, Filistin, Irak, Myanmar, Halep olabilir. İsmini bilmediğimiz dünyanın dört bir tarafında mazlum varsa onun yardımına koşmak bizim inancımızın bir parçasıdır."

- Otlar kurumasın diye toplanıyoruz ancak insanlık ölüyor"

Özhaseki, geçen yıl Fas'ta "iklim konferansı"na katıldığını, 195 ülkenin temsilcilerinin burada sera gazı salınımını geriye çekmek için toplandığını anımsattı.

Konferansın içeriğine değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Gazlar artarsa 20 sene sonra birtakım canlıların hayatı son bulabilir, otlar kuruyabilir, balıklar ölebilir, daha ileri giderse insanoğlunun hayatı tehlikeye girebilir. Buradaki konuşmam da dedim ki, 'Bu tabiat Allah'ın bize bir emaneti. Kirletmemek esastır, halihazırdaki düzeni bozmamak lazım. Otlar kurumasın, balıklar ölmesin ancak şimdi milyonlarca insan sadece ailesiyle huzur içinde yaşamak için vatanından uzakta, dağların tepesine çıkmış, denizlere açılmış. Biz otlar için konuşurken denizlerde çocuklar boğuluyor, dağlarda insanlar donuyor. Otlar kurumasın diye 100 milyar dolar para ayıran ülkeler, orada ölen insanların bu otlar kadar hiç hükmü yok. Türkiye olarak 3 milyon mülteciye kapımızı açtık. Paralarımız çok mu geliyor, kasalarımız yığılı mı, başımızda binbir bela var, darbeler atlatıyoruz, hainlerin dersini vermeye çalışıyoruz, her yanda savaşıyoruz. Ancak 3 milyon insana kapımızı açtık. Hiçbiri aç değil açıkta değil. Niye yaptık bunu insanız, merhametimiz var. vicdan taşıyoruz. Siz de gündeminize alın. Otlar kurumasın diye bir araya geliyoruz ancak insanlık ölüyor bu arada. İslam ülkelerinin temsilcileri alkışlarken bile korkarak alkışladılar, yazıklar olsun."

- "Zor günleri aşacağız"

Özhaseki, Türkiye'nin bin bir sıkıntıyla uğraştığını, farklı terör örgütleriyle mücadele ettiğini dile getirdi.

Zor günlerin aşılacağını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Terör örgütlerinin tehditleri altındayız, PKK şehirlerde, köylerde, dağlarda bitti, sınır ötesinde de temizliyoruz. DEAŞ denilen bir proje örgüt var. Zannettemeyin ki onlar Sünni Müslümanlar. Uzun uzun sakallarına bakarak sakın kanmayın. Bir de FETÖ örgütü var. Bugün PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a para verenler, silah verenler lazım olduğu gün bunları kullanırlar. İşleri bitince de affedersiniz tuvalet kağıdı gibi atarlar. Sizlerin duasıyla bunları aşacağız." diye konuştu.

İl Müftüsü Şahin Güven de Kayseri'den daha önce 195 tır yardımın ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini, bugün de 87 tırın uğurlanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Şahin tarafından dua edildi. Kornalar eşliğinde giden 87 tırı, vatandaşlar el sallayarak uğurladı.

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