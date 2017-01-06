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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Trakya'da kış

06 Ocak 2017 Cuma, 16:37
Trakya'da kış

EDİRNE (AA) - Trakya'da kar yağışı etkisini arttırdı.

Sabah saatlerinde sağanaktan kara dönen yağış etkisini artırdı. Kent merkezi ile kuzey ilçelerde yoğun olarak zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının ani düşüş göstermesi nedeniyle yol ve kaldırımlar kısa sürede buz tuttu. Hem sürücüler hem de yayalar trafikte güçlük yaşadı.

Edirne Belediyesi 11 ekiple, 11 bölgede karla mücadelesini sürdürüyor. Karayolları ekipleri ise Edirne - Kapıkule, Edirne - Pazarkule karayolunun açık kalması için sınır kapıları yolunda çalışmaya devam ediyor.

Buzlanma ve kar nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazada meydana geldi. Trafik ekipleri zaman zaman kazalara müdahale etmekte zorlandı.

Kar yağışı tüm ilçelerde etkili olurken Balkan sınırına yakın Lalapaşa'da kar, tipi şeklinde yağıyor. Bu ilçeye bağlı köylere ulaşmakta zorluk yaşanıyor.

Çetin kış şartları ve yoğun kar nedeniyle enerji kesintilerinin yaşanmaması ve arızalara kısa sürede müdahale için Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ise kriz masası oluşturdu.

Meriç ilçesinde elektrik hatlarının kopması nedeniyle 8 köy elektriksiz kaldı, TREDAŞ ekipleri arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının artarak devam etmesi bekleniyor.

- Kırklareli

Kırklareli kent merkezi ve tüm ilçelerinde kar yağışı etkisini arttırdı.

Kofçaz, Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kar kalınlıkları, Demirköy ilçesi Mahyatepe mevkisinde 30, Kofçaz ilçesinde 20, Vize ilçesinde ise 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 15 santimetre olarak ölçüldü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda trafikte aksama olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı yolunda bir çok araç yolda kaldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde araçların trafikte zincirsiz ilerlemesine müsaade etmiyor.

Kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye ulaşım sağlanamıyor.


- Tekirdağ

Kar Tekirdağ merkezinde etkili olmaya başladı.

Tekirdağ-Malkara kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi, bazı araçlar yolda kaldı.

Malkara-Keşan ve Malkara-Hayrabolu kara yolu kısmen trafiğe kapandı. Malkara Belediyesi ise yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturdu.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm tedbirlerin alındığını ve oluşturulan karla mücadele ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yollarının ulaşıma kısmen kapandığını belirterek, "İlçeye bağlı 35 mahallenin yolunda sıkıntı var. İlçeye bağlı mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılmaya başlandı. En sıkıntılı yerlerimiz maden sahalarının olduğu yerler. Buralarda da maden sahipleri yolları açmaya başladı. Büyükşehir belediyesi ekipleri, kara yolları ekipleri ilçenin ana yolları ile mahalle yollarını açmaya başladılar. Çalışmalar aralıksız devam edecek" dedi.

Hayrabolu ilçesinde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollardaki ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.


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