Adana'da polis memurunun şehit edilmesi

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ADANA(AA) - Adana'da 6 Kasım'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale sırasında bir polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili 15’i tutuklu 27 sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar varan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi’nde 6 Kasım 2016'da düzenlenen izinsiz gösteride polis memuru Mustafa Yeli'nin şehit edilmesi, 4 polisin de öldürülmeye teşebbüs edilmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, yapılan operasyonlar sonunda yakalanıp polis memurunu şehit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Sedat Ş'nin de aralarında bulunduğu tutuklu 15 sanık ile tutuksuz yargılanacak 12 sanık hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından iddianame hazırladı.

Terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

Savcı, 9 sanık hakkında 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 100’er yıl, diğer sanıklar hakkında da 20 yıldan 35 yıla kadar varan hapis cezaları ile cezalandırılmalarını istedi.

İddianamede, sanıklar ile gizli tanıkların ifadelerine de yer verilirken, polis memuru Yeli’yi şehit ettiği ileri sürülen Sedat Ş’nin ifadesi de yer aldı.

Sanık Sedat Ş. ifadesinde, olay günü "Parmaksız Kadir" olarak bilinen kişinin telefonla aradığını ve kendilerini mahalleye çağırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Hürriyet Mahallesi’ne gittik. Uyuşturucu aldıktan sonra mahalleye döndük. Seyfettin U'nun evinin önünde arabada otururken Zeki, belindeki silahı göstererek 'Al bunu beline tak, akşam eylemde kullanırsın, yanında bulunsun. TOMA ve akrebe sıkın, polisler kimseyi yakalamasın, yakalatmayın kendinizi, dikkatli olun.' dedi ve bana silahı verdi. Seyfettin U'nun evinin damına çıktık. Kadir B. de oradaydı. Burada 3 kişiydik. Yaklaşık bir saat sonra ben ve Zeki aşağıya indik. Ramazan S. ve Faruk D'yi gördüm onların yanına gittiğim de Ramazan’ın yüzü siyah beyaz renkli bir puşi ile kapalıydı kıyafetlerini değiştirmişti. Elinde siyah renkli kısa dipçikli otomatik tüfek vardı. Faruk’un yüzü kapalıydı elinde molotof vardı. Ben de Ramazan’dan yüzümü kapamak için puşi alıp yüzümü kapattım. Zeki de eski bir bez parçasıyla maske yapıp yüzünü kapattı. Diğer eylemcilerin olduğu yere doğru o sokağın başına geçtik. Ramazan elinde bulunan otomatik tüfekle havaya ateş ediyordu. Faruk, elinde molotofla bekliyordu. Diğer tanıyamadığım eylemcilerle beraberdik. Bu arada TOMA arkasında akrep diye bilenen polis araçları geldi. Biber gazı ve su sıktılar, eylemciler sokaklara dağıldı akrep olan polis aracı eylemcileri kovalıyordu."

Polislerin kendisinin olduğu yere geldiğini ifade eden Sedat Ş, şunları kaydetti:

"Benim olduğum yere geldiler ben de sokak arasına girdim ve saklandım. Biraz bekledikten sonra tekrar çıktım, sokak içerisinde yüzleri kapalı birkaç eylemci vardı. Polisler 'Orada' diye bağırıyorlardı. Ben de köşeden direğin dibine polislerin olduğu yere geldim. Baktım polis aracı akrep sokakta duruyordu, dışarıda birkaç polis vardı. Birini kovaladılar, ben geri çekildim. Bu sırada Zeki benim yaklaşık 4-5 metre kadar arkamda bulunuyordu. Sonra tekrar polislerin olduğu sokağa baktım, sokakta bulunan polislere silahımı doğrulttum tam hatırlamıyorum ama 2 veya 3 el polise doğru ateş ettim. Yanımda bulunan eylemcilerin 'Vurdun vurdun' diye bağırmaları üzerine polisin vurulduğunu anladım. Ben de ateş ettiğim sokaktan kaçmaya başladım. Diğer eylemciler de kaçıyordu, kaçtığım sokak içerisinde Zeki ’yi gördüm. Zeki’nin yüzü yine kapalıydı, yanına gittim, bana eylemde kullanmam için vermiş olduğu ve polisi vurduğum silahı Zeki’ye verdim, Zeki'ye ‘Al silahı al, polisi vurdum al şunu, sen bana ne yaptın diyerek' diyerek silahı verdim, kaçmaya devam ettim."

Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polis memuru Mustafa Yeli vurularak şehit olmuştu.

