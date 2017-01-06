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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Selde kaybolan yakınlarından haber bekliyorlar

06 Ocak 2017 Cuma, 16:42
Selde kaybolan yakınlarından haber bekliyorlar

MERSİN (AA) - Mersin'de geçen hafta meydana gelen selde kaybolan biri çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor.

Kentte 29 Aralık'ta meydana gelen selde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmalarına devam edildi.

AFAD ve itfaiye ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Toroslar ilçesindeki Yalınayak Deresi yatağında ve Mersin Sanayi Sitesi içerisinden geçen derede çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalarında sazlıklar ve çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Dereye inen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan suda özel ekipmanlarla kayıp 2 kişiyi aradı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki 9 dalgıç da dere ve derenin denize döküldüğü yerlerdeki arama çalışmalarını sürdürdü.

Arama çalışmalarını takip eden Sultan Uncu'nun eşi Saim Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Eşi bulunana kadar çalışmaların devam etmesini isteyen Uncu, şöyle konuştu:

"En son sel günü sabah işe giderken görmüştüm. Bir daha haber alamadım. Sabah sel olayını biliyordum ama eşimi işte sanıyordum. 12 saat sonra haberim oldu benim. İşte olduğunu bildiğim için gerisini bilmiyorum. Ben de çalıştığım sıra öğrendim. 12 saat geçmişti. Bir haftadır çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların bulunana kadar devam etmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum."

Saim Uncu'nun kardeşi Yusuf Uncu da arama çalışmalarında 8. güne girildiğini belirterek yakınları bulunana kadar beklemeye devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlardan da herhangi bir iz görmeleri halinde yetkililere bildirmelerini isteyen Uncu, "İnşallah bir netice alacağız. Sağolsun ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ne desek yapıyorlar. Yine de umudumuz var çıkarılır diye." dedi.

- "Torunum benden doğum günü için elbise istiyordu"

Selde kaybolan 4 yaşındaki Miray Genç'in dedesi Ali Kırmızı da ekiplerin iyi bir arama çalışması yaptığını aktardı.

Umutlarını yitirmediklerini ifade eden Kırmızı, şunları kaydetti:

"Ekiplerden Allah razı olsun. Gezdikleri yerlere yine bakıyorlar. 9 kilometrelik bir alanda çalışmalar devam ediyor. 4 Ocak'ta torunumun, 5 Ocak'ta da kızımın doğum günüydü. Torunum benden doğum günü için elbise istiyordu ancak almak kısmet olmadı. Ekipler sağ olsun ellerinden geldiğince çalışıyorlar. Belediye, polis, jandarma havadan karadan çalışmalarına devam ediyor. Kısmetse bulunur inşallah. Allah'tan umut kesilmez. Bulunmasını bekliyoruz. Umudumuz kesmedik."

Mersin'de 29 Aralık'ta meydana gelen selde, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmişti. Çiftin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu kaybolmuştu.

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