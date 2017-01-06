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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Suriye'deki askerlere mesir macunu ve kuru üzüm gönderildi

06 Ocak 2017 Cuma, 16:43
Suriye'deki askerlere mesir macunu ve kuru üzüm gönderildi

MANİSA (AA) - Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan Türk askerlerine ulaştırılmak üzere bölgeye giden İHH Manisa Şubesi ve MAT temsilcilerine bin 500 adet mesir macunu ile 500 paket çekirdeksiz kuru üzüm teslim edildi.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, dernek binasında düzenlenen törende, bölgede görev yapan Türk askerlerine moral desteği vermek üzere böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Türk askerlerinin Suriye'de zorlu bir görev yürüttüğünü vurgulayan Tanık, "Moral desteği vermek istedik o yüzden askerlere ulaştırılması için arkadaşlarımıza teslim ettik. Herkesin o askerlerlerimize destek vermesi lazım. Verdiğimiz üzüm ve mesirin miktarından çok o askerlere destek amacıyla bu çalışmayı yaptık. Gerçekten oradaki asker, güvenlik görevlileri ve masum halkın yaşadıkları üzüntü verici." diye konuştu.

- Önce El Bab, ardından İdlib'e geçecekler

Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) Başkanı Bahattin Özer, ilk etapa El Bab kentine geçeceklerini, daha sonra da İdlib kentindeki asker ve sivil vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade etti.

Askerlere mesir macunu ile çekirdeksiz kuru üzüm desteğinin yanı sıra sivil halka da yardım götüreceklerini kaydeden Özer, "El Bab'ta Türk askerleri ile görüşeceğiz Oradaki kampları ziyaret edeceğiz, beraberimizde götüreceğimiz mama ve benzeri yardım malzemelerimiz var onları da teslim edeceğiz. Bu arada askerlerimize mesir derneğimiz ile hayırsever bir vatandaşımızın da verdiği çekirdeksiz kuru üzüm de götüreceğiz." dedi.

İHH Manisa İnsani Yardım Derneği Başkan Vekili Fatih Akova ise duyarlılığından dolayı Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneğine teşekkür ederek, bu gibi çalışmaların bölgede görev yapan Türk askerlerine moral desteği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından dernek başkanı Tanık tarafından bin 500 adet mesir macunu ile 250'şer gramlık 500 paket çekirdeksiz kuru üzüm, bölgeye giden Akova ile MAT Başkanı Bahattin Özer'e teslim edildi.

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