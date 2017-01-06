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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de terör operasyonu

06 Ocak 2017 Cuma, 16:46

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla aranan bir kişi, yol kontrolünde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Genç ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında PKK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle aranan bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.


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