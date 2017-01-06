Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ANKARA (AA) - Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlık aşamasında görev alan işçilerin kötü koşullarda çalıştığı iddiasıyla açılan dava reddedildi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Hollandalı ve Bangladeşli işçi sendikaları tarafından açılan dava dosyasının, İsviçre'nin Zürih kentindeki ticaret mahkemesince reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, FIFA'nın bu sonuçtan memnuniyet duyduğu ve işçilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışması adına Katarlı yetkililerle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

Dava dosyasında, Katar'da 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nın hazırlık aşamasında görev alan işçilerin yeterli çalışma şartlarına sahip olmadığı öne sürülmüştü. FIFA'nın, organizasyonun ev sahipliğini Katar'a verdiği süreçte ülkedeki çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik hükümete talepte bulunmayarak bu durumdan sorumlu tutulması gerektiği de dosyada yer almıştı.