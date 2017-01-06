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Başbakan Yıldırım'ın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edeceği, yapılacak görüşmelerde, ...
06 Ocak 2017 Cuma, 17:03
Başbakan Yıldırım'ın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edeceği, yapılacak görüşmelerde, bölgede istikrar, refah ve güvenliğin kalıcı şekilde tesis edilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı, bu bağlamda, her iki ülkeye ortak tehdit arz eden terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ’yle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacağı bildirildi.