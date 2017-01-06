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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Kumçatı Belde Belediyesine görevlendirme

06 Ocak 2017 Cuma, 17:06

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Kumçatı Belde Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında DBP'li Kumçatı Belde Belediye Başkanı Mehmet Demir'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Vali Yardımcısı Bedirhanoğlu, İçişleri Bakanlığının onayı ile Şırnak Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen DBP'li Kumçatı Belde Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alınmış, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 13 Aralık 2016'da tutuklanmıştı.


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