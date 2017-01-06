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Başbakan Yıldırım'ın Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ...
06 Ocak 2017 Cuma, 17:07
Başbakan Yıldırım'ın Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani’yle görüşmeler yapacağı, bu görüşmelerde de terörle mücadele ve ekonomik konuların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.