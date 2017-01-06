Kilis'te Türk askerleri için "Yer Gök Dua" projesi

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KİLİS (AA) - Kilisli kadınlar, "Yer Gök Dua" projesiyle, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehitler ve Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden Türk askerleri için Yasin ve Fetih surelerini okuyor.

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yer Gök Dua" projesi kapsamında cuma günleri Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisi'nde bir araya gelen kadınlar, Türk askerlerine manevi destek amacıyla Kuran-ı Kerim tilaveti yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Kara, Fırat Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden Türk ordusunun selameti ve şehitler için Yasin ve Fetih surelerinin okunduğunu belirtti.

Türk askerinin devletin bekası için mücadele ettiğini ve bu yolda canını veren şehitlere vazifelerini yerine getirmek için "Yer Gök Dua" diyerek bir gönül projesi başlattıklarını anlatan Kara, şunları ifade etti:

"Bütün dualarımız, temennimiz bir an önce harekatın zaferle sonuçlanması, bir daha şehit haberleri almamız. Mazlumların son umudu, Müslüman aleminin kalesi olan ülkemizin, bu zorlu süreçte Allah yardımcısı olsun. Bizler de bu süreçte gerek şehitlerimiz, gerek operasyonda görev alan tüm Türk Silahlı Kuvvetler personeline destek olmak adına 'Yer Gök Dua' diyerek yeni bir gönül projesi başlattık. Her cuma günü Fetih ve Yasin Surelerini okuyarak dualarımızla askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik."





