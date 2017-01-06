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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin doğalgaza kavuştu

06 Ocak 2017 Cuma, 17:11
Mardin doğalgaza kavuştu

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Aşiti Mahallesi'ne düzenlenen törenle doğalgaz verildi.

Mardin genelinde ilk defa Kızıltepe ilçesinin Aşiti Mahallesine doğalgaz verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, doğalgazın Mardin'de ilk ayağı olan Aşiti Mahallesi'ne törenle doğalgaz verileceğini söyledi.

Doğalgaz kullanımının yaygınlaşacağını, doğalgazın hem çevreye duyarlı hem de konforlu olduğunu belirten Yaman, bu yılın eylül ayında da Artuklu ilçesine doğalgaz verileceğini bildirdi.

Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben bu önemli yatırımı ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, enerji bakanımıza ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Tabi Mardin bu tür altyapı çalışmaları neticesinde Türkiye'nin önemli illerinden biri haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun."

Akmercan Mardin Doğalgaz Genel Müdürü Yunus Keskin ise 2014 yılında Artuklu ve Kızıltepe ilçelerini besleyecek 80 bin metreküp saat kapasiteli Aremesay İstasyonu'nun yapımına başlandığını, 2015 yılında BOTAŞ tarafından kabulü yapılarak istasyona doğalgaz verildiğini aktardı.

Keskin, "2015 ve 2016 yıllarında toplam 32 kilometre doğalgaz dağıtım hattı inşa edilmiş ve 2016 yılı sonu itibarı ile yapılan toplam yatırımın tutarı 8,5 milyon liradır. Yapılan bu yatırımlarla Kızıltepe ilçesi Aşiti Mahallesi doğalgaza kavuştu. Daha sonra da Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi doğalgaza kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yaman, Keskin ve diğer yetkililer tarafından meşale yakılarak, doğalgaz halkın hizmetine sunuldu.




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