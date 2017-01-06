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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Şebinkarahisar kırsalında terör örgütlerine yönelik "keşif" operasyonu

06 Ocak 2017 Cuma, 17:24
Şebinkarahisar kırsalında terör örgütlerine yönelik "keşif" operasyonu

GİRESUN (AA) - Şebinkarahisar ilçe kırsalında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bölgede faaliyet göstermesine engel olmak amacıyla, keşif, gözetleme ve arama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin barınma ihtimaline karşı Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Bölüğü ve zırhlı araçların katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Karla kaplı zorlu arazi koşullarında yürütülen operasyonun başarıyla sonuçlandırıldığı belirtilerek, bölgede terör örgütlerinin faaliyet göstermesine ve barınmasına engel olmak için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

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