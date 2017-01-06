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CAPE CANAVERAL (AA) - ABD'li astronotlar Shane Kimbrough ve Peggy Whitson, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) güç nakil şebekesine ait pilleri bağlamak için uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Kimbrough ve Whitson, istasyondaki nikel-hidrojen pillerinin yeni lityum-iyon pillerle değişim sürecini tamamlayacak.

UUİ'deki piller Houston'dan kontrol edilen robotlar tarafından değiştirilirken, astronotların uzay yürüyüşü sırasında yeni pillerin bağlantılarını yapması planlanıyor.

Yeni lityum-iyon pillerinin eskilerine göre daha kullanışlı olacağı ifade ediliyor.

Peggy Whitson'ın ayrıca bu son seferle uzayda en çok yürüyüş yapan kadın astronot olma unvanını elde edeceği belirtildi.