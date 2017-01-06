Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edeceği, yapılacak görüşmelerde, bölgede istikrar, refah ve güvenliğin kalıcı şekilde tesis edilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı, bu bağlamda, her iki ülkeye ortak tehdit arz eden terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ’yle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacağı bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın yarın ve 8 Ocak'ta Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceği duyuruldu.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin üçüncü toplantısının da Başbakan Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi başkanlığında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yle de görüşmeler yapacak Yıldırım'ın ayrıca parti yetkilileri, Irak’ın önde gelen bazı siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Görüşmelerde, bölgemizde istikrar, refah ve güvenliğin kalıcı şekilde tesis edilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Bu bağlamda, her iki ülkeye ortak tehdit arz eden terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ’yle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacaktır. Görüşmelerde ayrıca, iki halkın ortak yararları doğrultusunda ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin daha üst seviyelere taşınması imkanları araştırılacaktır."

Başbakan Yıldırım'ın, Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani’yle görüşmeler yapacağı, bu görüşmelerde de terörle mücadele ve ekonomik konuların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.