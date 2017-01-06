İzmir'deki terör saldırısına tepkiler

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SAKARYA (AA) - Bartın Valisi Nusret Dirim, İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Ülkemizin birlik ve beraberliği bozulmadan devam edecek. Terör örgütlerinin arkasında olanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklar." dedi.

Vali Dirim AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırıda hayatını kaybeden kahraman polis ve mübaşire Allah'tan rahmet dileyen Dirim, "Polis memuru Fethi Sekin'in sayesinde büyük bir faciadan dönüldü. Ülkemizin birlik ve beraberliği bozulmadan devam edecek. Terör örgütlerinin arkasında olanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklar." diye konuştu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Türkiye'de son zamanlarda gerçekleştirilen terör saldırılarının örgütlerin son çırpınışları olduğuna işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri milletimizi yenebileceklerini zannediyorlar, ama bu emellerine asla ulaşamayacaklar. Türkiye üzerinde kirli oyun oynamak isteyen terör örgütleriyle mücadele bunları yok edene kadar devam edecektir. İzmir'de şehit olan polisimiz Fethi Sekin, canı pahasına bir faciayı önlemiş oldu. Kendisini feda etti, vatan uğruna şehit oldu. Ben şehit olan Fethi Sekin ve aynı olayda şehit olan mübaşir Musa Can'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Onların emanetine sahip çıkacağız, hainleri sevindirmemek için kardeşliğimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Ülkemizi alçaklardan temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecek. Türk milletinin diz çökeceğini zanneden gafillerin hayallerini boşa çıkaracağız."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul da AA muhabirine, saldırının Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olduğunu söyledi.

Devlet düşmanlarının İzmir'de kanlı bir saldırıyı devreye sokmak istediklerini ve kahraman vatan evlatlarının facia yaşanmasını önlediğini belirten Kösemusul, "Türkiye büyük bir mücadele içinde. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşadığımız terör saldırılarına karşı en büyük savunmamız birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmek olacaktır." diye konuştu.

Kösemusul, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceğini ve vatanını seven her ferdin seferberlik duygusuyla bu mücadeleye destek vereceğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, mazlumların sesi olmaya, hedefleri yolunda ilerlemeye devam edecek, hainlere karşı güçlü iradesini ortaya koymayı sürdürecektir. Vatanın ve milletin birliğini bozmak, parçalamak isteyen içeride ve dışarıdaki vatan ve millet düşmanları, amaçlarına ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.

- Kocaeli

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da İzmir Adliyesini hedef alan hain saldırının polis memuru Fethi Sekin'in dikkati ve cesareti sayesinde amacına ulaşamadığı kaydedildi.

Bu menfur saldırı sonucu kahraman polis memuru Fethi Sekin ile Musa Can'ın şehit olmasının derin üzüntü yarattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki hiçbir terör saldırısı bizi ve milletimizi korkutamaz. Birlik ve beraberliğimizi, ülke bütünlüğümüzü bozmaya çalışan bütün suç örgütleriyle mücadelemiz, hukuk sınırları içinde en kararlı duruşumuzla devam edecektir."



