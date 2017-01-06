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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

06 Ocak 2017 Cuma, 17:45

ANTALYA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin terör örgütleri ile sonuna kadar mücadele edeceğini belirterek, "Türkiye, menşei ne olursa olsun bu terörist örgütlerin üstesinden gelebilecek güçtedir." dedi.

Özlü, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, bakan olduktan sonra 30 şehre gittiğini ve buralardaki teşkilatları da ziyaret ettiğini, teşkilatsız siyasetin olamayacağını söyledi.

İcracı ve reformist bir hükümet olarak kurulduklarına dikkati çeken Özlü, "Birçok badire atlatmış olmamıza rağmen Meclisten çok sayıda yasa geçirdik. Çok sayıda reform niteliğinde yasayı Meclisten geçirdik. Fakat son dönemlerde özellikle belli başlı terör örgütlerinin ve dış desteği olan terör örgütlerinin Türkiye'nin içini karıştırmak, Türkiye'yi Suriye'ye benzetmek, ülkeyi karıştırmak yönünde ciddi gayretleri var." diye konuştu.

Özlü, 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım'a kadar süren belirsizlik sürecinden beri Türkiye'nin belirli bölgelerinde çok sayıda hendeklerin kazıldığını, bombalar patlatıldığını, tuzaklar kurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin belli bölgelerinde, Kayseri'de, İzmir'de, İstanbul'da yaşanan olayların üzücü olduğunu dile getiren Özlü, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin belli bir bölgesini Türkiye'den kopartmak ve bir tampon bölge kurmak gibi bir niyetleri vardı. Her bir eylemci, terörist, kazdıkları hendeklere kendileri gömüldüler. Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini, böyle bir eyleme izin vermeyeceğini hesaplayamadılar, kendi kazdıkları hendekle kendileri gömüldüler."

- "Türkiye dışında operasyonlar yürütüyoruz"

Özlü, geçen yıl Güneydoğu'da, sınırlara yakın bölgelerdeki hendeklere, bombalara, tuzaklara izin vermediklerini vurgulayarak, "Türkiye buna izin vermeyecek, bundan zerre kadar şüphe etmeyin. Türkiye, menşei ne olursa olsun bu terörist örgütlerin üstesinden gelebilecek güçtedir. Sadece Türkiye içinde değil, dışarıda da operasyon yürütüyoruz, Suriye'de de operasyon yapıyoruz." dedi.

Bakan Özlü, askerin, Suriye'de güvenliği sağlama noktasında terör örgütleriyle mücadele ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun esas sebebi terörist, uluslararası faaliyetler. Bunlar yerel, ülkesel faaliyetler değil. Her birinin bir dış bağlantısı var, dış desteği var. Dolasıyla Türkiye'nin güvenliği sınırlarının ötesinde başlıyor. Edirne'nin güvenliği Balkanların güvenliğine, Gaziantep'in güvenli olması Halep'in güvenli olmasına bağlı. Türkiye'nin Doğu güvenliği Kafkaslarda başlıyor. O bakımdan artık sınırlarımızla sınırlı bir güvenlik konsepti söz konusu değil. Sınırları aşan, sınırların ötesinde bir güvenlik konsepti söz konusu. Türkiye dışında da operasyonlar yürütüyoruz."

Şehitlerin verilmesinden insanların canın yandığını dile getiren Özlü, İzmir'deki hadisede bir polisin gösterdiği kahramanlığın, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla aynı olduğunu söyledi.

- "En acımasız terör örgütlerinin cirit attığı bir bölgede yaşıyoruz"

Bakan Özlü, kimsenin karamsarlığa kapılmamasını isteyerek, "Bütün bunların üstesinden Türkiye gelebilecek güçtedir. Türkiye bağımsızlığı kendisine verilen Milletler Cemiyeti kararıyla kurdurulan bir ülke değil. Türkiye bağımsızlığını kendi gücüyle, kendi silahlı kuvvetlerinin, milletinin gücüyle elde etmiş ve bunu da tüm dünyaya kabul ettirmiş bir ülkedir." diye konuştu.

Türkiye'nin terör örgütlerinin üstesinden gelecek bir ülke olduğunu yineleyen Özlü, "Bundan hiç şüphe etmeyin. Biraz canımız yanıyor, sıkıntı yaşıyoruz ama maalesef dünyanın en eli kanlı, en katil, en acımasız terör örgütlerinin cirit attığı bir bölgede yaşıyoruz. O bakımdan sıkıntılar yaşıyoruz, bunları aşacağız." sözlerine yer verdi.

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