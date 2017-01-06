06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı

06 Ocak 2017 Cuma, 17:55
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı

KARS (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, valilikçe şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Sarıkamış ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 15 Temmuz şehit ve gazi ailelerinin de katıldığı program, yoğun katılımla gerçekleşti.

Kars Valisi Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinliklerinin başladığını belirterek, Sarıkamış'ın şehitler diyarı olduğunu söyledi.

Sarıkamış şehitlerini rahmetle andıklarını aktaran Doğan, "Şehit olmak ve şehit olmayı istemek çok önemli. İslam orduları kumandanı Halid bin Velid, gerek İslam öncesi gerekse İslamiyet'ten sonraki süreçte hayatı boyunca girdiği tüm savaşları kazanmış. Şam'ı fethetmiş ve Anadolu topraklarını Müslümanlara açmış. Şehadet şerbetini içememiş, eceliyle ölmüş. Şehit olmak Allah'ın hikmeti nasibidir. Nasip olmadan bir insanın şehit olması mümkün değildir." dedi.

İzmir Adliyesi önünde terör örgütlerince düzenlene bombalı saldırıyı kınayan Doğan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz sıkıntılı süreçten geçiyor. Planlı ve programlı olarak hem ülkenin içinden hem de dışından saldırılara mazur kalıyoruz. İzmir'de, Kayseri'de İstanbul ve diğer illerde gerçekleşen saldırılara baktığımızda bu milletin nefes almasını engellemek isteyen düşmanların planlı bir şekilde memlekete saldırdığını görüyoruz. Bu millete boyun eğdirmeye çalışıyorlar ancak başarılı olamayacaklar. Saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Konuşmanın ardından 15 Temmuz'da İstinye Borsa'da şehit olan Fatih Satır'ın babası oğlunun fotoğrafının bulunduğu tabloyu Doğan'a hediye etti.

Programa, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, bazı il protokolü şehit ve gazi yakınları katıldı.


İLGİLİ HABERLER

Kar'dan heykeller tamamlandı
YEREL

KAR'DAN HEYKELLER TAMAMLANDI
Vali Doğan, İzmir'deki Terör Saldırısını Kınadı
YEREL

VALİ DOĞAN, İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI
Başkan Karaçanta'nın Sarıkamış mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇANTA'NIN SARIKAMIŞ MESAJI
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI
KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım'ım Sarıkamış mesajı
YEREL

KAI DERNEKLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ERDOĞAN YILDIRIM'IM SARIKAMIŞ MESAJI
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi
YEREL

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ'NE YOĞUN İLGİ
Karayolları Kars-Sarıkamış yolunun buzunu temizliyor
YEREL

KARAYOLLARI KARS-SARIKAMIŞ YOLUNUN BUZUNU TEMİZLİYOR
Kışın olmazsa olmazı kaşar, kaz ve bala yoğun ilgi
YEREL

KIŞIN OLMAZSA OLMAZI KAŞAR, KAZ VE BALA YOĞUN İLGİ
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA

Cıbıltepe yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
YEREL

CIBILTEPE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU