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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da kaçak sigara operasyonu: 1 yaralı

06 Ocak 2017 Cuma, 17:59

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen ve "dur" ihtarına uymayan bir kişi yerden seken kurşundan yaralandı.

Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilip batı illerine yüklü miktarda sigaranın sevk edileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Gülizar köyü mevkisinde F.G'nin (23) kullandığı plakası öğrenilemeyen bir minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymaması sonucu yaşanan kovalamacanın ardından ekipler minibüsü durdurarak F.G'yi gözaltına aldı.

Gözaltındayken kaçmaya çalışan ve jandarmanın "dur" ihtarına uymayan F.G, uyarı amacıyla açılan ateş sonucu yerden seken kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Gözaltına alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, söz konusu aracın kaçakçılıkta daha öncede kullanıldığı öğrenildi.


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