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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

06 Ocak 2017 Cuma, 18:05

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah'ın izniyle terör örgütlerinin hepsini yerin dibine sokacak gücümüz var, irademiz var, hepsinin canına okuyoruz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Ağcaşar Sulama Birliği'nin yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, yeni binanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Ülkenin terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın hedefi haline geldiğini belirten Özhaseki, birlik ve beraberlik içerisinde bunların üstesinden gelineceğini söyledi.

Özhaseki, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Adeta dört bir tarafta savaş veriyoruz. Rabbim yardımcımız olsun, inşallah sizlerin duasıyla bizler bu işin altından kalkarız. Üzerinde yaşadığımız bu coğrafya dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Türlü güzellikler içerisindeyiz ama bir taraftan da dezavantajlarımız var. Bu toprak parçasının altı da hareketli üstü de hareketli. Altta depremsellik var, topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesinde hazırlık yapmamız lazım. Hele hele İstanbul ile ilgili müthiş doneler var elimizde. O yüzden bizim de oralardaki binaları, deprem bölgelerini bir an önce dönüştürmemiz lazım. Onunla ilgili bir gayretim var. Güneydoğu'da teröristlerin yıktığı, yaktığı yerlerle ilgili çalışmalarımız var. Depremlerin de altından kalkarız öbür işlerin de."

Farklı terör örgütleriyle ülkenin karıştırılmak istenmesine asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, "Bin yıldır buradayız, bayrağımızı diktik, ezanlarımız okunuyor, burayı vatan edindik. Zaten bu coğrafya son dönemin mazlumlarının sığınma yeridir. Yüzyılın başında Balkanlarda daralan buraya gelmiş, Kafkaslarda daralan kardeşlerimiz buraya gelmiş. Arap coğrafyasında daralanlar buraya gelmiş. Burada etle tırnak gibi olmuşuz, devletimizi kurmuşuz, önümüze bakıyoruz, çalışıyoruz. Fakat bizim büyümemizi istemeyenler çok, kalkınmamızı istemeyenler çok, bir ve beraber olmamızı istemeyenler çok, güçlü olmamızı istemeyenler çok. Hep beraber bu işlerin üstesinden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, terör örgütü PKK'ya son dönemde büyük darbe vurulduğunu, onların canına okunduğunu, bir daha çıkamayacak şekilde yok edildiklerini belirtti.

FETÖ ile mücadelenin de devam ettiğini aktaran Özhaseki, "Bir gece ansızın ortaya çıkıyorlar, hepsinin gerçek yüzü ortaya çıkıyor, kurt adama dönüşüyorlar. Milletin meclisine bomba atıyorlar, insanlara kurşun sıkıyorlar. 250 şehidimiz var, 2 bin 200 kardeşimiz yaralı. Sonunda bakıyorsunuz ki göbekten bir yere bağlılar." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, terör örgütü DEAŞ'ın tamamıyla proje bir örgüt olduğunu bunlar üzeriden İslam dinine zarar verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Birilerinin DEAŞ'ı planlayıp ortaya çıkardığını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Vahşet üzerine vahşet işliyorlar. Ve onun sayesinde bir araya gelip güya orada savaş ilan ediyorlar. Gelip Suriye'de bulunmalarını sebebi bu. Güya orada bulunduklarını buna bağlıyorlar. Diğer taraftan da başka bir planla güya 'Müslümanlar böyle vahşi, barbar' diyerek Hristiyan alemini Kuran'dan uzaklaştırıyorlar, incelemekten uzaklaştırıyorlar. Müslüman olmalarını engellemeye çalışıyorlar. Bunlarla uğraşırken de bir taraftan ekonomik boğma hareketi yapmaya çalışıyorlar. Ona karşı da tüm tedbirlerimizi aldık. Allah'a şükürler olsun, bunların üstesinden gelecek gücümüz var."

- "Terör örgütlerinin canına okuyacağız"

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya ışık saçtığına, onlara liderlik yaptığına, bundan dolayı hedef haline getirilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle terör örgütlerinin hepsini yerin dibine sokacak gücümüz var, irademiz var, hepsinin canına okuyoruz. Dün Silopi'deydim, Cizre'deydim, Şırnak'taydım. Bir gün önce de Sur'daydım. Oraya gitmemem için de her türlü tehditler geliyor. 'Bombalarız, atarız, canlı bomba" geliyor, gidiyor. Söylesinler hiç umurumuzda değil. İstiyorlar ki biz oraya gitmeyelim, istiyorlar ki mağdur vatandaşların yaralarını sarmayalım. İstiyorlar ki oradaki kötülük devam etsin, gariplik, fakirlik, fukaralık, pislik, çirkinlik devam etsin ve PKK orada hakimiyet kursun. Oraya da bizim gitmememiz için her şeyi yapıyorlar. Tam tersine gidiyoruz şimdi, teröristleri temizledik devletin kudretli şamarını vurduk bunlara, şimdi de devletin merhametli gücünü göstermeye çalışıyoruz. Mazlum insanların evlerini yapmaya çalışıyoruz. Kardeşlik duygusunu temsil etmeye çalışıyoruz. Oralar bizim, benim dedem de oralarda şehit. Onların da dedesi belki batıda şehit. Ülkenin gram toprağını kimseye vermeye niyetimiz yok. Çalışacağız, gayret edeceğiz bu terör örgütlerinin canına okuyacağız."

Konuşmaların ardından binanın açılışını yapan Özhaseki, daha sonra Yahyalı Belediyesini ziyaret etti.


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