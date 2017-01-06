Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Yönetmeliği

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ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırladığı Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, atık su toplama ve uzaklaştırma sistemlerinin planlanması, tasarımı ile projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik halk sağlığı ve güvenliğini, çevrenin korunmasını, sistemin sürdürülebilir olmasını, içme suyu kaynaklarının suyla taşınan kirliliklerden korunmasını esas alarak kanalizasyon sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi ile yapımıyla işletilmesine ilişkin usul ve esasları da kapsıyor.

Bu kapsamda yönetmelikte kanalizasyon sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi sürecinde, sağlık ve güvenlik risklerinin asgari düzeyde olması, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir en iyi sistemin tasarlanarak en uygun şekilde işletilmesi, kanalizasyon sisteminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm tedbirlerin alınması gibi esaslar belirlendi.

Ayrıca yüzeysel suların ve yer altı sularının korunması, kanalizasyon sisteminin istenmeyen kokuları veya zehirli, patlayıcı ile aşındırıcı gazları engelleyecek şekilde tasarlanması, inşa edilmesine yönelik usuller de yönetmelikte ayrıntılarıyla yer aldı.

Yönetmelikte alt yapı ağlarının güzergahlarına yönelik de iletim hatlarının tescile tabi olmayan kamunun ortak kullanımına bırakılmış arazilerden ve devletin hüküm, tasarrufu altındaki sahipsiz yerlerden geçirilmesine öncelik verileceği belirtildi.

Yönetmeliğe göre, bunun mümkün olmaması durumunda güzergah özel mülkiyete ait taşınmazlardan da geçirilebilecek. Bu durumda, iletim hatlarının rastladığı taşınmazların mülkiyeti, ilgili mevzuat uyarınca alt yapı yatırımı yapan kurum ve kuruluş tarafından rızai satış, devir, tahsis, kiralama, irtifak hakkı tesisi veya kamulaştırma yöntemleriyle edinilebilecek.

Teknik alt yapı ile imar planlarının birlikte ve koordineli hazırlanacağı belirtilen yönetmelikte, etüt, planlama ve fizibilite esasları da belirlendi.

Bu kapsamda, kanalizasyon projelerinin yerel ve gelecekteki koşullar, hidrolik ve çevresel etkenler ile maliyet dikkate alınarak halk sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, yapım, işletme ve bakım açılarından değerlendirilerek planlanacağı, etüt, planlama ve fizibilite çalışmalarının tüm atık su toplama havzası için gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kanalizasyon sistemlerinin tasarımı ve projelendirilmesine ilişkin olarak da yönetmelikle kanalizasyon sisteminin güzergahının, terfi istasyonunun yeri ve diğer bileşenler belirlenerek "sağlık ve güvenlik riski" oluşturmayacak şekilde tasarlanması ve projelendirmesi esas alınıyor.

Yönetmelikte ayrıca kanalizasyon sistemlerinin yapımına ilişkin borular, dolgu malzemeleri, açılacak hendeklere ilişkin şartlara yer verilirken, işletilmesi ve bakımına ilişkin esaslar da yeniden belirlendi.



