BEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini iptal etti

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ANKARA (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından, şirketin 7-8 Ocak tarihlerinde Sarıyer, Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Topkapı, Bağcılar, Arnavutköy, Eyüp ilçelerinde yürüteceği bakım ve onarım çalışmaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’u etkisi altına alması beklenen soğuk hava nedeniyle daha önceden duyurulan ve 7-8 Ocak'ta yapılması planlanan tüm bakım ve onarım çalışmaları iptal edildi.

Söz konusu tarihlerde Sarıyer, Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Topkapı, Bağcılar, Arnavutköy, Eyüp ilçelerindeki bazı mahallerde yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilemeyeceği için buralarda elektrik kesintisine de gidilmeyecek.

Şirket, olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında ekip ve araç sayılarını 2 katına çıkardı. Ekipler çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürmeye devam edecek.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugün katıldığı bir televizyon programında kış aylarında planlı kesinti yapılmaması için karar aldıklarını açıklamıştı.