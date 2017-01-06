Ahmet Şık'a "su verilmediği" iddiası

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ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında "Ahmet Şık'a su bile vermediler" şeklinde yayımlanan haberleri yalanladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan Ahmet Şık'a su verilmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 30 Aralık 2016'da gelen Şık'ın 2 Ocak'ta Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Tutuklu Ahmet Şık bu süre içerisinde herhangi bir kantin alışverişi yapmamış, görevli infaz koruma memurları tarafından tutuklu Ahmet Şık'a 1 Ocak'ta 1,5 litre su verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hükümlü ve tutuklulara kesintisiz olarak günlük kişi başına 200 litre soğuk ve 50 litre sıcak su verildiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünün 24 Aralık 2015'te su analiz raporuna istinaden kurumda bulunan şebeke suyu da içilebilir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır."