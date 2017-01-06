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YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
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Çankırı'daki FETÖ davası

06 Ocak 2017 Cuma, 18:13

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başlayan duruşmaya, tutuklu sanıklardan S.A, E.K, A.K. ile tutuksuz sanık A.A. katıldı.

Sanıkları ve gizli tanıkları dinleyen mahkeme duruşmayı 2 Şubat'a ertelendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, bunlardan S.A, E.K, A.K. tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlardan diğer iki kişi serbest bırakılırken A.A'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

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