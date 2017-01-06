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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Sağlık Bakanı Akdağ:

06 Ocak 2017 Cuma, 18:18
Sağlık Bakanı Akdağ:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türk Kızılayının kan bağışı toplama çalışmalarıyla ilgili olarak, "Günde 100 bin kişi 'Kan vereceğim' diye başvuruyor. Bunların yaklaşık 30 bini kan vermeye müsait çıkıyormuş." dedi.

Bakan Akdağ, Kahramankazan ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Lokman Biçinci'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kahramankazan Belediyesine giden Akdağ, belediye binası önünde Türk Kızılayınca kurulan kan toplama standında bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Kan vermek için sıra bekleyen vatandaşlara, "Para mı dağıtıyorlar, kuyruğa niye girdiniz?" sözleriyle espri yapan Akdağ, vatandaşların kan bağışında bulunmak amacıyla sırada olduklarını söylemesi üzerine, "Kan vermek için böyle kuyruğa girecek başka bir millet bulamazsınız." ifadesini kullandı.

Bakan Akdağ, daha sonra Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti.

Türk Kızılayı Genel Başkanının "Biraz stoklarımız azaldı, vatandaşlarımız kan verirse iyi olur" çağrısını hatırlatan Akdağ, "Bugün telefonla onunla da görüştük. Günlük 13 bin kişiden kan alma kapasiteleri var. Günde 100 bin kişi 'K0an vereceğim' diye başvuruyor. Bunların yaklaşık 30 bini kan vermeye müsait çıkıyormuş. Böyle bir milletiz." diye konuştu.

Kahramankazan'ın Türk milletinin vasfını 15 Temmuz'da şahsında göstermiş, buna simge olmuş bir ilçe konumunda bulunduğuna dikkati çeken Akdağ, "Burada çok büyük kahramanlıklar yaşandı. Milletin iradesiyle seçilmiş Meclis de bunu en güzel şekilde değerlendirdi ve 'kahraman' sıfatını bu ilçeye verdi. Bir beldeye 'kahraman' sıfatı ancak bu kadar yakışır. Gerçekten yakışmış." değerlendirmesinde bulundu.

- Anayasa değişikliği teklifi

Akdağ, CHP'nin yanlış politika izlemekten, özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletin iradesine ters politika yapmaktan bıkmadığını ama sonuçta ceremesini de kendisinin çektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız iş bir anayasa değiştireceğiz, halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı da kabine kurmuş olacak. Meclisin iradesi ile yürütmenin iradesi birbirinden ayrılmış olacak. Çok daha hızlı hareket edebileceğimiz istikrarlı bir döneme gireceğiz Allah nasip ederse. Buna kim karar verecek? Biz böyle istiyoruz AK Parti olarak. Bunun böyle olup olmayacağına kim karar verecek? Millet karar verecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ya da onun gibi düşünen kendi partisindeki birtakım yöneticiler niye panik? Sonuçta millet karar vermeyecek mi? Muhalefet edebilirler ama bu muhalefeti çirkinleştirmemelerini temenni ediyorum. Çirkinleştirirlerse de ceremesini kendileri çekerler."


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