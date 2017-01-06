Hazine nakit gerçekleşmeleri

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Hazine nakit dengesi, aralıkta 8 milyar 170 milyon lira, ocak-aralık döneminde ise 38 milyar 221 milyon lira açık verdi.

Hazine Müsteşarlığı, aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta Hazinenin nakit gelirleri 61 milyar 634 milyon lira, nakit giderleri 69 milyar 891 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 67 milyar 921 milyon lira, faiz ödemeleri ise 1 milyar 970 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı dengede 6 milyar 286 milyon lira açık oluştu.

Nakit dengesi geçen ay 8 milyar 170 milyon lira açık verdi. Kur farklarından kaynaklanan artış 335 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, devirli-garantili borç geri dönüşleri 205 milyon lira olarak hesaplandı. Kasa/banka net hesabı 7 milyar 879 milyon lira arttı.

- Ocak-aralık dönemi

Bu yılın ocak-aralık döneminde Hazinenin nakit gelirleri 538 milyar 452 milyon lira, nakit giderleri 592 milyar 870 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 543 milyar 712 milyon, faiz giderleri ise 49 milyar 158 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede 5 milyar 261 milyon lira açık oluştu.

Bu dönemde nakit dengesi 38 milyar 221 milyon lira açık verdi. Kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 169 milyon lira olarak hesaplanırken, devirli-garantili borç geri dönüşleri 2 milyar 365 milyon lira oldu. Kasa/banka net hesabı da 4 milyar 39 milyon lira arttı.