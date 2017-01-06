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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binasının açılış töreni

06 Ocak 2017 Cuma, 18:37

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, verilerin Türkiye'de son 4 yılda 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını gösterdiğini belirterek, "Tütün konusundaki bu başarı diğer alanlara da örnek olmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa temasları kapsamında kente gelen Emine Erdoğan, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binasının açılışını yaptı.

Törendeki konuşmasına İzmir’deki terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin’i rahmetle anarak başlayan Erdoğan, "Teröristler ve arkasındaki güçler bu yiğit millet karşısında asla başarıya ulaşamayacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde bütün planları bozacağız. Rabbim milletimize yardım etsin, bize düşmanla mücadele gücü nasip etsin." diye konuştu.

Ruh ve beden sağlığının önemine değinen Erdoğan, geleceğin teminatı gençlerin özellikle kötü alışkanlıklardan korunması için ailelerin çok dikkatli olması gerektiğine işaret etti.

Zararlı alışkanlıkların geleceği tehdit ettiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Bağımlılıkla topyekün mücadele etmeliyiz. Medya ve sivil toplum kuruluşları olarak bağımlılığa giden yoldaki tehlikelere vaktinde müdahale etmeliyiz. Gençler, sigara, alkol gibi yollar girilmesi çok kolay, çıkılması çok zor yollardır. Bağımlılık zaman içerisinde kanserli bir hürce gibi yayılır. İnsanı sosyolojik ve psikolojik sorunlara iter. Ruh ve beden düzenini bozar. Gençleri hayatlarının baharında ölüme götürür. Bir bağımlılık diğerini tetikler, insanın iradesi elinden alınan varlığa dönüşür. Gençleri bağımlılığa götüren tehlikeleri zamanında görmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir nesil yetiştirmenin temeli aileden geliyor. Huzurlu aile ortamında büyüyen çocuklar zararlı alışkanlıklara karşı korunaklıdır. Sağlıklı birey ancak sağlıklı aile ortamında yetişir. Bağımlılık tehlikeleri gençleri etkili mücadele etmeliyiz. Yeşilay bu anlamda çok önemli çalışma yapıyor. Bağımlılıklarla mücadelenin en önemli ayağı olan rehabilitasyon merkezleri açılıyor. Bağımlılara ve bağımlılık riski taşıyanlara psiko sosyal destek veriliyor."

- "Tütün ile mücadelede dünyada örneğiz"

Merkezin Şanlıurfa'nın yanı sıra bölgedeki diğer illere de hizmet verecek kapasitede olduğunu dile getiren Erdoğan, tesisin hizmete geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin tütün politikalarındaki kararlılığıyla dünyaya örnek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tütün ve zararlı alışkanlıklarla mücadelesi ülkemizin tütün kontrol politikalarının toplumda yankı bulmasına büyük katkı sağlamıştır. 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü, tütün kontrol politikalarını tümüyle yerine getiren ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirtmiştir. Lider ülke olarak tüm dünyaya örnek gösterilmiştir. Ülkemizde veriler son 4 yılda 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını göstermektedir. Tütün konusundaki bu başarı diğer alanlara da örnek olmalıdır."

Yeşilayın teknoloji bağımlığıyla da mücadele ettiğini aktaran Erdoğan, Türkiye’de her 10 evden 7’sinde internete erişimin bulunduğunu anımsattı.

Çocukların ortalama 10 yaşında cep telefonu kullanmaya başladığını ifade eden Erdoğan, sanal ortamın tuzaklarla dolu olduğu uyarısında bulundu.

Küçük yaşlarda doğru alışkanlıkların büyük önem taşıdığını anlatan Erdoğan, çocuklara hayat boyu yol gösterecek davranışların kazandırılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, bağımlılık batağındaki gençlerin topluma kazandırılması için herkesin elinden gelen desteği vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, törenin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a katkılarından dolayı plaket takdim etti.

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