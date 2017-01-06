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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kulüplerden teröre ortak tepki

06 Ocak 2017 Cuma, 18:38
Kulüplerden teröre ortak tepki


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Antalyaspor ve Osmanlıspor'un, başkan, teknik heyet ve futbolcuları, antrenman öncesinde saha ortasında bir araya gelerek, Türk bayrağı ile yaşanan terör olayları karşısında birlik mesajı verdi.

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren ve aynı otelde kalan takımlar, akşam antrenmanları öncesinde Türk bayrağı etrafında toplanarak, basın mensuplarının karşısına çıktı. Terör saldırılarına karşı birlik ve beraberlik vurgulandı.


- Orman: "Kalplerimiz yan yana, bayrağımız bir"


Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Osmanlıspor ve Antalyaspor başkanları ile yedikleri öğle yemeğinde bu fikrin ortaya çıktığını belirtti.

Orman, terör saldırıları ile Türk toplumunun moralsiz bir hale getirilmek istendiğini vurgulayarak, "Antrenman sahalarımız yan yana, kalplerimiz yan yana, bayrağımız bir. Yapalım dedik ve yaptık. Çok da güzel oldu. Bu ülke cennet gibi, biz de burada yaşamaktan çok mutluyuz. Bu kadar güzel bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. El birliği ile bir spor adamı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. İnsanların moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Spor da bunun en önemli araçlarından bir tanesi. Osmanlıspor'un UEFA'da aldığı sonuçlar ülkemiz için o kadar önem arz ediyor ki. Hep beraber elimizden geldiğince ülkemiz için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.


- Gökçek: "Bu millet, bu bayrak bizim"


Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek de ülkemizde yapılmak istenenlere karşısında, sporun barış ve güzellik için en güzel araç olduğunu dile getirdi.

Gökçek, gerçekleştirilen organizasyonla ufak da olsa bir mesaj vermek istediklerinin altını çizerek, "Biz aslında hep böyleyiz, dostuz, kardeşiz. Biz güzel mesajlar vermeye devam edeceğiz. Bu millet, bu bayrak bizim. Yaptıkları karşısında alacakları tek cevap, birlik, beraberlik mesajı olacaktır. Bugün vatandaşımıza moral verebilmek için böyle ufak bir organizasyon yaptık." ifadelerini kullandı.


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