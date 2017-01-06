Samsunspor'un transfer tahtası açılıyor

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SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, "Alacakları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaat eden ve transfer tahtasının kapanmasına neden olan eski oyuncularımızla anlaştık. Pazartesi günü hesaplarına paralarını yatırıp tahtayı açtıracağız." dedi.

Araboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski oyuncularının alacaklarının ödenmemesi nedeniyle transfer tahtalarının kapalı olduğunu hatırlattı.

Borcun yaklaşık 8 milyon lira olduğuna işaret eden Araboğlu, "Alacakları gerekçesiyle TFF'ye müracaat eden ve transfer tahtasının kapanmasına neden olan eski oyuncularımızla anlaştık. Pazartesi günü hesaplarına alacaklarını yatırıp tahtayı açtıracağız. Oyuncuların avukatları ile sözleşme imzaladık ancak hesaplarına para yatırmadığımız için tahta bugün açılmadı." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Araboğlu, anlaştıkları bazı oyuncuları kampa davet ettiklerini, transfer tahtası açıldıktan sonra bu oyuncularla resmi sözleşme imzalayacaklarını sözlerine ekledi.







